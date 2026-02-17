×
وزير العدل: تسمية مساعد وزير الخارجية الشيخة جواهر الصباح أمينا عاما للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني

وزير العدل ناصر السميط
الكويت
نُشر :
س
س

أصدر وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بتسمية مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أمينا عاما للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

وأعرب المستشار السميط في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على ما يقدمه من تعاون مستمر وبناء في كل ما من شأنه دعم جهود اللجنة الوطنية وترسيخ وتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

وثمن قبول مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح هذه المسؤولية سائلا الله تعالى أن يوفقها في أداء هذه المهمة الوطنية داعيا الجهات الممثلة في عضوية اللجنة إلى مواصلة التعاون لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية.

ويتولى الأمين العام للجنة إعداد الخطط والبرامج المتصلة بأحكام القانون الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتنظيم البرامج التدريبية والندوات والإشراف على الإعدادين الفني والإداري لأعمال اللجنة بما يكفل انتظامها وتحقيق أهدافها.

