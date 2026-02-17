هيئة الإعاقة: تخفيض ساعتين من ساعات العمل يوميا لذوي الإعاقة أو المكلفين برعايتهم خلال شهر رمضان المبارك

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية

أعلنت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان أنه تمت مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية بشأن تخفيض ساعات العمل للموظف من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى شخصا ذا إعاقة خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت العثمان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الشخص ذا الإعاقة أو المكلف برعايته يتمتع بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر في جميع الجهات الحكومية أسوة بأيام العمل العادية وذلك تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إن تخفيض ساعات العمل يشمل الموظف إذا كان ذا إعاقة شديدة أو متوسطة أو بسيطة وكذلك الموظف الذي يرعى شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة والموظف الحاصل على حكم حضانة أو وصاية ويرعى شخصا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.

وأوضحت أنه لا يجوز تخفيض ساعات العمل لاثنين داخل الأسرة الواحدة إلا في حال تعدد الأشخاص ذوي الإعاقة وثبوت رعاية كل منهم لشخص ذي إعاقة مع ضرورة التنسيق مع جهة العمل لاختيار وقت التخفيض.

وأضافت أن تخفيض ساعات العمل يطبق خلال شهر رمضان المبارك بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر سواء في بداية الدوام أو نهايته ولا يجوز تجزئتها ويكون تحديدها وفقا للوائح والنظم المعمول بها في كل جهة حكومية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.