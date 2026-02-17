وزيرة الشؤون تهنئ القيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

رفعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

واعربت الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن أطيب التهاني بهذه المناسبة العطرة لعموم الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بحلول هذه الأيام المباركة سائلة المولى عز وجل أن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وسألت الله تعالى أن يكون هذا الشهر الكريم مليئا بالخير والبركة على الأمتين العربية والإسلامية وأن يوفق الجميع لما فيه خير لوطننا الغالي.