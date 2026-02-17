محافظ الجهراء يهنئ القيادة السياسية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

محافظ الجهراء حمد الحبشي

رفع محافظ الجهراء حمد الحبشي اليوم الثلاثاء أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الحبشي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة إيمانية عظيمة لتعزيز قيم التراحم والتكافل والتلاحم بين أبناء الوطن داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على سمو أمير البلاد بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما دعا الله تعالى أن “يعم الخير واليمن والبركات أرجاء وطننا العزيز وأن يحفظ الكويت وشعبها الكريم وأن يعيد هذه الأيام المباركة على وطننا بالمزيد من التقدم والرقي والرخاء وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والطاعات”.