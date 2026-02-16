“الصحة” تعلن نجاح أول عملية من نوعها في الكويت لعلاج التهاب حاد بالمرارة دون جراحة

الفريق الطبي بعد اجراء العملية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين نجاح إجراء أول عملية من نوعها في دولة الكويت لعلاج التهاب حاد بالمرارة دون تدخل جراحي وذلك باستخدام تقنية توصيل المرارة بالأمعاء الدقيقة عبر دعامة تزرع بواسطة منظار السونار التداخلي.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي أن فريقا من وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى جابر الأحمد بقيادة استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي والمناظير العلاجية المتقدمة الدكتور يوسف الشمالي أجرى العملية التي جاءت في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات التخصصية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة.

وأضافت أنه تم التدخل الدقيق بعد تقييم شامل للحالة الصحية للمريضة والتأكد من عدم ملاءمتها للجراحة التقليدية حيث مثلت التقنية التداخلية خيارا علاجيا آمنا وفعالا أسهم في إنقاذ حياة المريضة ومنع المضاعفات المحتملة مع تقليل المخاطر المرتبطة بالتخدير والجراحة المفتوحة.

وأوضحت أنه شارك في تنفيذ العملية فريق متكامل من أطباء الجهاز الهضمي والجراحة والتخدير والتمريض مشيرة إلى نجاحها التام وتحسن المؤشرات السريرية للمريضة تدريجيا حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بحالة مستقرة.

ولفتت إلى أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الكوادر الوطنية المدربة في أرقى المراكز العالمية على إجراء تدخلات دقيقة ومعقدة داخل دولة الكويت بما يعكس التطور الملحوظ في البنية التحتية الصحية ويعزز مكانة المنظومة الطبية الكويتية في مجال الإجراءات التداخلية المتقدمة.

بدورها قالت مدير المستشفى رئيس قسم أمراض الباطنية الدكتورة ندى الحسن وفق البيان إن هذا الإنجاز يعكس مستوى الجاهزية العالية التي يتمتع بها المستشفى سواء على صعيد الكوادر الطبية المؤهلة أو البنية التحتية والتجهيزات التقنية المتقدمة.

وأشارت الحسن إلى أن إدخال مثل هذه الإجراءات النوعية يفتح آفاقا جديدة لعلاج الحالات المعقدة داخل البلاد ويعزز ثقة المرضى بالخدمات الصحية الوطنية.

وذكرت أن التكامل بين التخصصات الطبية والدعم المؤسسي المستمر أسهما في تهيئة بيئة عمل احترافية قادرة على تبني أحدث الممارسات العالمية في مجال المناظير العلاجية المتقدمة موكدة الحرص على استمرار تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الإجراءات التداخلية الدقيقة بما يواكب المعايير الدولية.