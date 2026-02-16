وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة يرأس اجتماعا لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة وهو الأول عقب توليه الحقيبة الوزارية وذلك بحضور أعضاء (المجلس) والقيادات التنفيذية في (الهيئة).

وقالت (هيئة الرياضة) في بيان صحفي إن الاجتماع استعرض أبرز الملفات الاستراتيجية في مقدمتها خطط تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الحوكمة والشفافية ودعم الاتحادات والأندية علاوة على مناقشة مؤشرات الأداء والمشروعات الجاري تنفيذها.

ونقل البيان عن الوزير الجلاهمة تأكيده على “ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويعزز مكانة دولة الكويت رياضيا إقليميا ودوليا”.

كما نقل البيان تأكيد الوزير الجلاهمة على أهمية “العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والارتقاء بالمنظومة الرياضية”.

وأفاد بأن الاجتماع شهد التأكيد على وضع خطة عمل مرحلية تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة مع متابعة دورية لقياس الأداء وضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للهيئة.