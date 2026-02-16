سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل افتتاح مصنع نايف للذخائر الخفيفة

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل افتتاح مصنع نايف للذخائر الخفيفة.

حضر الحفل وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك عبدالله الصباح وعدد من كبار قادة الجيش الكويتي.

وقام سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الحفل بالضغط على زر تشغيل المصنع إيذانا ببدء العمل الرسمي لخط إنتاج الذخائر الخفيفة.

كما قام سموه بجولة ميدانية استمع خلالها إلى شرح موجز عن المصنع الذي يعد التجربة الأولى لوزارة الدفاع في مجال تصنيع الذخائر بدولة الكويت والأول من نوعه على مستوى البلاد.

واطلع سمو رئيس مجلس الوزراء على مراحل الإنتاج وآلياته والتي تتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وبما يتوافق مع اشتراطات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخاصة بتصنيع الذخائر الخفيفة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عن اعتزازه بافتتاح هذا الصرح الصناعي الوطني الذي يشكل إضافة استراتيجية لقدرات البلاد الدفاعية ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومتها الأمنية والعسكرية وفق أعلى المعايير التقنية.

وأشاد سموه بجهود كافة الكوادر الوطنية التي عملت على إنجاز هذا المشروع وثقته بقدرتهم على تشغيله وإدارته بكفاءة واقتدار مؤكدا أنه يمثل خطوة جديدة لتعزيز أمن الوطن وحفظ استقراره وسلامة أراضيه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وألقى معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الامداد والتموين اللواء ركن مهندس صلاح سعود العازمي كلمة خلال الحفل أكد فيها أن هذا الصرح المميز كان وما يزال محط رؤية القيادة السياسية وأحد أهم المشاريع التي من شأنها رفع مستوى أداء القوات المسلحة كافة مبينا أنه أحد الانجازات الذكية التي تلبي حاجات الأجهزة الأمنية الأساسية وتفتح آفاقا مستقبلية تسمح بتطوير الذخائر وتدريب جيل قادر على تصميم وبناء وتشغيل مثل هذه المشاريع الحيوية المتميزة.

كما ألقى قنصل جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت ليو تشيانغ كلمة بهذه المناسبة أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مضيفا أن إنشاء مصنع الذخائر الخفيفة يسهم بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستوى أعلى بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الكويت.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة شمال الصين للصناعات الحربية (نورينكو) جي وي في كلمته إن هذا المصنع يقف شاهدا حيا نحو بناء صناعة دفاعية وطنية مستقلة ومستدامة مؤكدا على مواصلة العمل مع الشركاء الكويتيين لانتاج ذخائر عالية الجودة إلى جانب نقل الخبرات الإدارية والتقنية وتدريب الكوادر الوطنية.