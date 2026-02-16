اتحاد مصارف الكويت يعلن أوقات عمل البنوك وفروعها خلال شهر رمضان المبارك

اتحاد مصارف الكويت

أعلن اتحاد مصارف الكويت أن مواعيد استقبال عملاء البنوك المحلية بمقراتها الرئيسية وفروع الفترة الواحدة بالمناطق السكنية والتجارية خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 30ر1 بعد الظهر بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وقالت الأمين العام للاتحاد شيخة العيسى في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن فترات استقبال العملاء في المجمعات التجارية ستكون على فترتين (عدا يوم الجمعة) إذ ستكون الفترة الأولى من الساعة 11 صباحا حتى 30ر3 من بعد الظهر والفترة الثانية من الساعة 8 مساء حتى 12 صباحا. وأشارت العيسى الى إمكانية وجود تفاوت بسيط في دوام أفرع المجمعات التجارية يحددها كل بنك حسب تقديره مع مراعاة فترة الإفطار والإمساك وساعات عمل المجمع التجاري الرسمية.

وأضافت أن فروع المطار ستعمل على مدار الساعة على فترات يحددها كل بنك حسب تقديره مع مراعاة فترة الإفطار والإمساك.