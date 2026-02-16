وزير الخارجية: دولة الكويت مستمرة بأداء دورها التنموي والإنساني وتعزيز شراكاتها الدولية

وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر يتوسطا الحضور

أكد وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح استمرار دولة الكويت في أداء دورها التنموي والإنساني وتعزيز شراكاتها الدولية بما يخدم الاستقرار والازدهار العالمي.

جاء ذلك في كلمة الشيخ جراح الصباح نقلها بيان صحفي للصندوق اليوم الاثنين في الحفل السنوي لتكريم الموظفين العاملين بالصندوق لأكثر من 20 عاما بالإضافة إلى الموظفين المتقاعدين وعدد من متفوقي برنامج (تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج).

وقال الشيخ جراح الصباح إن الصندوق يجسد النهج الإنساني والالتزام الاستراتيجي لدولة الكويت في دعم الدول والمجتمعات الشقيقة والصديقة انطلاقا من رؤية أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الذي آمن بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لصناعة مستقبل أكثر ازدهارا وعدلا.

وأضاف أن تأسيس الصندوق في عام 1961 بعد أشهر قليلة من استقلال دولة الكويت عكس مبكرا التوجه الكويتي نحو ترسيخ قيم التضامن والتكامل الدولي وبناء جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم مؤكدا أن الصندوق أصبح اليوم أحد أبرز أدوات السياسة الخارجية الكويتية وأحد أعمدة الدبلوماسية التنموية للدولة.

وأوضح أن الصندوق نفذ مشاريع تنموية في 106 دول حول العالم شملت قطاعات حيوية وأسهمت في تحسين جودة الحياة للملايين ما يعكس مكانة الصندوق كشريك موثوق في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وأفاد بأن النجاحات التي يسطرها (صندوق التنمية) تأتي بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وبجهود العاملين في الصندوق الذين شكلوا حجر الأساس لهذا الصرح التنموي.

من جهته قال مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر في كلمة مماثلة إن الصندوق استطاع أن يرسخ مكانته كنموذج رائد في العمل الإنمائي والإنساني على مدى أكثر من ستة عقود مساهما في تمويل أكثر من 1000 مشروع تنموي وإنساني حول العالم.

وأضاف البحر أن مشاريع الصندوق “جسدت رسالة دولة الكويت الإنسانية القائمة على مبدأ (شركاء في التنمية)” مؤكدا دوره كأحد الأذرع الرئيسية للسياسة الخارجية في تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن هذا الحفل السنوي يمثل مناسبة متجددة لتعزيز أواصر التواصل بين أفراد أسرة الصندوق وتجديد العهد والالتزام بمواصلة العمل بروح المسؤولية والتميز لتحقيق أهدافه وتعزيز مكانته ودوره التنموي محليا ودوليا.