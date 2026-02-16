“البلدي” يوافق على تعديل خاص بلائحة الاشتراطات والمواصفات لأبنية المشاتل بمختلف مناطق الكويت

المجلس البلدي

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على تعديل خاص بالاشتراطات والمواصفات لأبنية المشاتل في مختلف مناطق الكويت في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي للمشاتل.

وأوضح المجلس أن تحديث الإطار التنظيمي للمشاتل ينسجم مع متطلبات التنمية الزراعية ويحقق التوازن بين الاستثمار المنظم والاشتراطات العمرانية ومتطلبات السلامة العامة.

وأضاف أن التعديل يمثل خطوة تنظيمية مهمة تعكس حرص المجلس واللجنة الفنية على تطوير التشريعات العمرانية المرتبطة بالأنشطة الزراعية ودعم الاستثمار المنظم وتعزيز السلامة والحفاظ على الهوية البيئية.

ووافق المجلس على مقترح إنشاء قاعدة بيانات لتحديد مدى أهلية المرافق والمباني القائمة عامة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استقطاع جزء من موقع مدرسة لتخصيص محطة تحويل بمنطقة اليرموك.

واعتمد المجلس خمس توصيات للجنة البيئة المتعلقة بمواقع ردم النفايات التابعة للبلدية وهي بيان الموقف التنفيذي لخطة بلدية الكويت لتحويل موقع (مردم جنوب الدائري السابع) إلى موقع معالجة.

ومن التوصيات أيضا الاستعجال في تنفيذ قرار المجلس البلدي الذي يوصي بتسريع مشاريع معالجة وإدارة النفايات وتطوير مواقع المعالجة واستقبال المخلفات وفق الضوابط الصحية والبيئية وقيام الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الحلول العاجلة والمؤقتة التي تضمن الحد من تجمع أسراب الطيور في محيط مطار الكويت الدولي.

كما أوصت اللجنة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية بشأن انتقال (مردم جنوب الدائري السابع) للموقع الجديد المقترح مع ضمان تحويل الموقع الجديد المقترح بمواقع مصدري النفايات في المنطقة الوسطى في البلاد والمبالغ التقديرية لصيانة وتأهيل الموقع الحالي الذي سيتم إغلاقة.