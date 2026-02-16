مركز العجيري العلمي: كوكب الأرض على موعد غدا مع كسوف حلقي للشمس

مركز العجيري العلمي

قال مركز العجيري العلمي إن كوكب الأرض على موعد غدا الثلاثاء مع ظاهرة كسوف حلقي للشمس تعقبها ظاهرة الخسوف الكلي للقمر في الثالث من شهر مارس المقبل مضيفا أن هاتين الظاهرتين لا يمكن مشاهدتهما في سماء الكويت.

وأوضح مدير المركز يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس ستقع حوالي الساعة الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت لكنه لا يشاهد من سماء البلاد ويتركز مساره الرئيس في القارة القطبية الجنوبية ويمتد ليشمل أجزاء من جنوب أفريقيا وتشيلي.

وذكر العجيري أن هذا الكسوف يعد أول كسوف شمسي يشهده العالم في العام الحالي ويتميز بظهور ظاهرة بصرية لافتة تعرف باسم (حلقة النار) حيث لا يغطي القمر قرص الشمس بالكامل نتيجة بعده النسبي عن الأرض تاركا حلقة مضيئة تحيط بقرص القمر المظلم ويمتد مسار الكسوف الحلقي الذي تكتمل فيه حلقة النار لمسافة تقدر بنحو 4282 كيلومترا.

وبين أن الكسوف سيكون مرئيا بصورة جزئية في نطاق جغرافي واسع حيث ستظهر الشمس وقد قضم القمر جزءا من قرصها في مناطق تشمل القارة القطبية الجنوبية كاملة وجنوب شرق أفريقيا وأقصى الطرف الجنوبي من أميركا الجنوبية إضافة إلى أجزاء واسعة من محيطات الهادئ والهندي والأطلسي والجنوبي.

وأفاد بأن نسب تغطية قرص الشمس تختلف باختلاف المواقع الجغرافية خلال المرحلة الجزئية من الكسوف حيث تبلغ أعلى نسبة تغطية نحو 88 في المئة في جزر هيرد وماكدونالد الأسترالية وكذلك في الأراضي الفرنسية الجنوبية والأنتاركتيكية.

وأشار إلى أن ظاهرة الخسوف الكلي للقمر يتحول خلالها لون القمر إلى الأحمر الداكن فيما يعرف بظاهرة (القمر الدموي) ويستمر هذا المشهد قرابة 58 دقيقة ويشاهد في مناطق غرب أميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وشرق آسيا.

وقال العجيري إن خسوف القمر الكلي سيقع تحديدا ظهر يوم الثلاثاء الثالث من مارس المقبل في حدود الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الكويت لكنه لا يشاهد من سماء البلاد حيث تتركز مناطق الرؤية في المحيط الهادئ وغرب أميركا الشمالية.

ولفت إلى أن مقدار ما يدخل في ظل الأرض من جرم القمر يبلغ نحو 15ر1 من قطره ما يؤدي إلى اختفاء كامل لقرص القمر خلال ذروة الخسوف.

وأكد أهمية متابعة هذه الظواهر السماوية لما تحمله من قيمة علمية ومعرفية ودورها في تعزيز الوعي الفلكي لدى المجتمع.