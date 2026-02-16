البلدية: حملة تفتيش ميدانية عن التراخيص الصحية والإعلانات في محافظة مبارك الكبير

من الحملة

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة مبارك الكبير بحملة تفتيش ميدانية للكشف عن التراخيص الصحية للمحلات وتراخيص الإعلانات واتخاذ كل الإجراءات الرقابية ضد المخالفين.

وقال مراقب المحلات والأسواق في إدارة التدقيق بمحافظة مبارك الكبير يوسف العجيمان في بيان صحفي إن الفريق قام بالكشف الميداني على عدد من المناطق وأماكن المخالفات المرصودة وتم تحرير عدة مخالفات للائحة المحلات والإعلانات واستغلال مساحة.

وأضاف العجيمان أن هذه الحملة الرابعة ستتبعها عدت جولات ميدانية في كل المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من فريق إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الاسابيع المقبلة.

وشدد على أهمية التأكد من مدى الالتزام بلائحتي المحلات والإعلانات بجميع أنشطتها مؤكدا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات ضد المخالفين.