سفير بلجيكا: هناك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي مع الكويت

سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت كريستيان دومز

أكد سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت كريستيان دومز وجود “إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الحوار السياسي على الصعيد الدولي والتعاون الاقتصادي والثقافي والصحي”.

وقال دومز في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إن السفارة البلجيكية “ملتزمة بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على إبراز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والصحي بما يسهم في ترسيخ الحضور الدبلوماسي البلجيكي في الكويت”.

وذكر أن حكومة بلاده تجري مراجعة شاملة لشبكة البعثات الدبلوماسية البلجيكية حول العالم بهدف تعزيز فاعليتها مبينا أن “إعادة الهيكلة تستند إلى اعتبارات استراتيجية بعيدة المدى”.

وأشار إلى أن الحكومة البلجيكية “قررت تعزيز عدد من بعثاتها الدبلوماسية وافتتاح بعثات جديدة في مناطق ذات أولوية مقابل إغلاق عدد من البعثات مع التأكيد أن ذلك لا يعني إنهاء العلاقات الثنائية مع الدول المعنية إنما إعادة تنظيم آليات الانخراط الدبلوماسي معها”.