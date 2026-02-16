أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة قرار الاحتلال تحويل اراض بالضفة الغربية الى ما يسمى “أملاك دولة”

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن إدانته بأشد العبارات لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراض بالضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لها.

واكد البديوي في بيان أن “هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ويعد امتدادا لسياسات الاستيطان غير الشرعية مما يستوجب موقفا دوليا حازما”.

وشدد على أن “هذه الممارسات العدوانية تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ومحاولة ممنهجة لسلب أراضيه في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة إنهاء الاحتلال”.

وفي هذا الصدد دعا البديوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية وقراراتها الأحادية التي تهدد امن واستقرار المنطقة.

وجدد في هذا المجال موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.