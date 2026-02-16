دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة قرار الاحتلال تحويل أراض بالضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة”

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطة الاحتلال بما يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت وزارة الخارجية في بيان اليوم الاثنين على أنه من غير المقبول إطلاقا فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن أي قرار لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعتبر قرارا باطلا وغير شرعي ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.

وجددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية نحو ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.