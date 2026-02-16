الديوان الأميري ينقل تهاني سمو أمير البلاد إلى المواطنين والمقيمين بقرب حلول شهر رمضان المبارك

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الوطن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات.

ويعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأسرة آل الصباح الكرام سوف يستقبلون المهنئين بهذا الشهر المبارك في اليومين الأول والثاني من الساعة 7:30 مساء إلى 9 مساء وذلك في ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان على أن يكون دخول المهنئين من خلال بوابة طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.

كما يتوجه الديوان الأميري بالدعاء إلى المولى تعالى أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تنشده من رفعة وتقدم وازدهار.