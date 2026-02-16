بيت التمويل الكويتي يعزز ثقافة الإبداع بمشاركته المتميزة في برنامج “تحدي الابتكار 2025”

رئيس الموارد البشريّة والتحوّل لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحمّاد

اختتم بيت التمويل الكويتي مشاركته الفاعلة في النسخة العاشرة من برنامج “تحدي الابتكار 2025” الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، بالشراكة مع “Imperial Executive Education” حيث سلط البرنامج الضوء على أهمية العمل الجماعي والتفكير الإبداعي للوصول إلى حلول مبتكرة.

رحلة تعليمية ميدانية

وامتد البرنامج على مدار أربعة أشهر في رحلة تعليمية ميدانية بدأت في الكويت واختُتمت في Imperial College Business School بلندن، حيث نجح فريق بيت التمويل الكويتي المشارك في البرنامج والمكون من 4 من الموظفين وهم: نور العيسى، وعبد الوهاب الخضري، و حمد الأيوبي، و سعود النفيسي، في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق تضيف قيمة حقيقية للعملاء وتعزز كفاءة العمليات والخدمات، بدعم من نخبة من الأكاديميين والخبراء العالميين.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس الموارد البشريّة والتحوّل لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف أحمد حمد الحمّاد، بالتهنئة لفريق عمل البنك المشارك في برنامج “تحدي الابتكار 2025″، وأشاد بما قدموه من أفكار جديدة ومبتكرة، تؤكد تفوق وتميز الكوادر الوطنية الشابة التي يضمها بيت التمويل الكويتي، وقدراتهم العالية على طرح الأفكار والحلول التي تتواكب أحدث تقنيات العمل المصرفي، وتسهم في تطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأوضح الحماد أن بيت التمويل الكويتي يعمل من خلال رؤية واضحة لبناء قيادات مستقبلية متميزة، ويحرص على تطوير موظفيه بشكل مستمر وتأهيلهم من خلال باقة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة، والمصممة وفق معايير منهجية وعلمية، مؤكدا في هذا الصدد أن مؤشرات الأداء الاستثنائية التي يحققها البنك هي انعكاس لنجاح جهوده في تطوير مؤهلات وإمكانات ثروته البشرية وتمكينها ودعمها لتتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.

المشاركون من بيت التمويل

حلول ابتكارية لتحديات واقعية

وأشاد الحمّاد بنجاح برنامج “تحدي الابتكار”، والذي أصبح منصة نوعية لصقل مهارات الكفاءات الوطنية، وبناء جيل جديد من القادة القادرين على تحويل الأفكار الإبداعية عبر وضع حلول ابتكارية لتحديات واقعية مرتبطة بطبيعة عملهم.

وأضاف: نحن سعداء بما لمسناه من نجاح برنامج “تحدي الابتكار 2025” في تحفيز قدرات موظفي بيت التمويل الكويتي، وصقل مهاراتهم لتحقيق التميز في الأداء، مؤكدا على حرص بيت التمويل الكويتي على الاستفادة من المبادرات الوطنية التي تطلقها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، للمساهمة في بناء منظومة ابتكار متكاملة تسهم في تطوير القطاع الخاص وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.

رواد التغيير

الجدير بالذكر أن برنامج «تحدي الابتكار» قد استطاع أن يقدم للمشاركين منصة فعالة لتطبيق الأفكار والاستفادة من المهارات الجديدة وترسيخها في بيئة العمل. ويهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين على أن يكونوا رواد للتغيير ونشر أدوات ومنهجيات الابتكار في بيئات عملهم.

وقد أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ((KFAS عن شراكتها الاستراتيجية مع Imperial Executive Education ضمن النسخة العاشرة من برنامج “تحدي الابتكار 2025″، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتطوير القدرات الابتكارية للمؤسسات الكويتية وتمكين قياداتها من قيادة التحول المؤسسي وتحقيق نمو مستدام.

ويُعد برنامج “تحدي الابتكار 2025” أحد أبرز المبادرات الوطنية في مجال الابتكار، ويعتمد نهجًا عمليًا وتطبيقيًا يمكّن المشاركين من التغلب على تحديات حقيقية داخل مؤسساتهم، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس من Imperial Executive Education، وفي ختام البرنامج يقدم المشاركون حلولا ابتكارية أمام القيادات التنفيذية في المؤسسات المشاركة.