سفارات دولة الكويت لدى الأردن وإيطاليا وقبرص والأرجنتين تحتفل بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

السفارة الكويتية في روما تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى الأردن وإيطاليا وقبرص والأرجنتين بالذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 ليوم التحرير اليوم الأحد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المجتمع المدني.

وفي الأردن رفع سفير دولة الكويت حمد المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة سائلا الله أن يديم على الكويت وأهلها الأمن والأمان.

ولفت المري إلى أن العيد الوطني وذكرى التحرير يمثلان محطة وطنية مهمة ترسخان قيم الولاء والانتماء إلى الوطن مشيرا إلى أن دولة الكويت ماضية بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز مكانتها بين الدول.

سفارة دولة الكويت لدى الأردن تحتفل بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين الكويت والأردن وما تشهده من تقدم ملموس على مختلف الأصعده في ظل القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن العلاقات الكويتية الأردنية تشهد زخما إيجابيا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى واستمرار المشاورات والجهود المشتركة لتعزيز التعاون عبر الآليات واللجان الثنائية العليا.

وثمن السفير المري المشاركة الكبيرة والمتميزة في حفل السفارة الكويتية لدى الأردن ما يعكس عمق الروابط الإنسانية والشعبية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وشاركت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضمن معرض أقيم على هامش الحفل بعدد من إصداراتها التي تجسد تاريخ الكويت ونهضتها العلمية والحضارية إلى جانب مشاركات أخرى من المكتب الثقافي الكويتي وشركة الخطوط الجوية الكويتية والبنك الأردني الكويتي وشركة زين للاتصالات.

بدورها أقامت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ65 للعيد الوطني والذكرى الـ35 ليوم التحرير بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين إلى جانب شخصيات برلمانية وأكاديمية وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال.

ورفع سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد السفير القحطاني في كلمة ألقاها خلال الحفل عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية والتي أرست دعائمها قيادتا البلدين منذ عقود مشيرا إلى أن تلك العلاقات شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما متناميا على المستويات السياسية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

عميد السلك الدبلوماسي في قبرص وضيف الشرف ورؤساء البعثات الدبلوماسية

ومن جانبها أقامت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية قبرص حفل استقبال في العاصمة نيقوسيا بمناسبة العيد الوطني الـ65 ويوم التحرير الـ35 بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.

وشهد الحفل حضور وزير الطاقة والصناعة والتجارة القبرصي ميخاليس ذاميانو ممثلا عن حكومة بلاده وضيف شرف المناسبة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القبارصة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى قبرص.

ورفعت القائم باعمال سفارة دولة الكويت لدى قبرص دانه الدويلة في كلمة القتها بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة سائلة المولى عز وجل أن يديم على الكويت وأهلها الأمن والأمان.

وأضافت الدويلة أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يمثل محطة لاستذكار المسيرة الحافلة بالعطاء والإنجازات التي حققتها دولة الكويت منذ نشأتها وحتى اليوم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة الكويت تقوم على مبادئ الاتزان والاعتدال والوضوح في علاقاتها مع مختلف دول العالم مع اعتماد الانفتاح والتواصل نهجا والصداقة والسلام مسارا والتنمية الاقتصادية والرخاء هدفا لشعبها.

وأشارت إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعد من أبرز أدوات الدولة في ترسيخ نهجها القائم على التنمية والتعاون الدولي إذ كان أول مؤسسة تنموية في الشرق الأوسط تعنى بدعم المشاريع التنموية في الدول الصديقة ومن بينها جمهورية قبرص من خلال تمويل عدد من مشاريع البنية التحتية التي بلغت تسعة مشاريع.

وأشادت بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية قبرص وما شهدته السنوات الماضية من تقارب وتعزيز للتعاون عبر توقيع اتفاقيات مشتركة في مجالات التعليم العالي والسياحة والطيران إضافة إلى التعاون في المجال الإنساني لا سيما دعم المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة عبر الممر البحري (أمالثيا) والتعاون في ملف المفقودين من خلال تبادل الخبرات والمساهمات المالية.

ومن جانبه أعرب الوزير القبرصي ميخاليس ذاميانو عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة مشيدا بالمواقف المبدئية لدولة الكويت تجاه جمهورية قبرص في المحافل الدولية ومنها منظمة الأمم المتحدة مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وحرص بلاده على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

سفارة دولة الكويت في الارجنتين تحتفل بالاعياد الوطنية

وفي الأرجنتين أقامت سفارة دولة الكويت احتفاليتها بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت في الذكرى ال65 للاستقلال واليوم ال35 للتحرير.

وبهذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عبدالعزيز البشر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة داعيا المولى جلت قدرته أن يديم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار على دولة الكويت في ظل القيادة الحكيمة للبلاد.

وحضر الاحتفالية كبار المسؤولين في الحكومة الأرجنتينية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الأرجنتين ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية البارزة ورجال الأعمال.

وأشاد السفير البشر في كلمته التي ألقاها أثناء الاحتفالية بمستوى العلاقات الثنائية التي ترتبط بها كل من دولة الكويت والأرجنتين منذ 58 عاما مستذكرا بهذا الصدد العلامات المضيئة في مسيرة العلاقات الكويتية الأرجنتينية.

وأكد حرص البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون الثنائية المشتركة ورفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.

كما تخلل الحفل مشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية في عزف السلامين الوطنيين لكل من دولة الكويت والأرجنتين.

وفي سياق متصل قامت السفارة الكويتية وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الأرجنتين بإضاءة عدد من معالم العاصمة بوينس آيرس وتوشحها بألوان علم دولة الكويت احتفاء بذكرى الأعياد الوطنية.