بيت التمويل الكويتي ينظم مسابقة حفظ وتلاوة القرآن

المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي فى بيت التمويل الكويتي عبدالله السيف

أعلن بيت التمويل الكويتي اطلاق مسابقة “قرّاء بيت التمويل الكويتي” لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بنسختها الرابعة عشرة والمخصصة لشريحتي النشء والشباب، وبدء تلقى طلبات الراغبين في الاشتراك بالمسابقة التي تقام خلال شهر رمضان الفضيل وتؤكد التزام البنك بدوره المجتمعي، وحرصه على تعميق دور القيم الإسلامية في حياة افراد المجتمع، وتشجيع حفظ وتلاوة كتاب الله وتدبر معانيه.

وقال المدير التنفيذي لمركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي، فى بيت التمويل الكويتي، عبدالله السيف، ان المسابقة تشجع على اكتشاف الموهوبين في التجويد والتلاوة وحفظة كتاب الله ، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على حفظ وقراءة القرآن الكريم، مع توضيح بعض أحكام التجويد، مشيرا الى انه سيجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات البنك على وسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى تغطية اعلامية كبيرة من قبل العديد من الوسائل الاعلامية.

واضاف: يأتي تنظيم بيت التمويل الكويتي للمسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز، والاقدم حيث بدأت قبل 14 عاما، وشارك فيها حتى الان اكثر من 10 الاف بين قارىء وحافظ للقران، ضمن اطار برنامج رمضاني شامل ينظمه البنك، تاكيدا على دوره المجتمعي الرائد، وبما يتناسب مع روح وطبيعة الشهر الفضيل، شهر القران وتلاوته.

وذكر السيف ان التسجيل في المسابقة سيتاح عبرالعديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتسهيل على جميع الراغبين، بما يتناسب مع الاقبال الكبير المعتاد سنويا، وعدد المشاركين الذين سيتم تقسيمهم الى فئات وشرائح حسب العمر واجزاء الحفظ والتلاوة ، مشيرا الى انه قد تكونت لدى المشاركين ، عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد اخر، مدعومة بالتقدير لكون بيت التمويل الكويتي أول بنك بادر بتنظيم هذه المسابقة ، بالاضافة الى توفر العديد من المكونات القيمة التي تعزز اجواء المنافسة وتحفز المتسابقين ، ومن اهمها لجنة التحكيم وما تحتويه من شيوخ افاضل وعلماء اجلاء، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم.

وأوضح السيف بأن المسابقة تنظم لفئتي الذكور والإناث بشكل منفصل، وتشمل الجوائز نحو 40 فائزا وفائزة، وتوزع الجوائز على الفائزين الذين سيتم اختيارهم من بين المتقدمين فى نهاية المسابقة التى تكون بحفظ اوتلاوة سور من اجزاء معينة ، حسب ما يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم ، بالاضافة الى تنظيم مسابقة اخرى لموظفى بيت التمويل الكويتى وتقديم جوائز قيمة لـ 30 فائزا وفائزة منهم .

ويتضمن برنامج رمضان “تواصل بالخير في شهر الخير” العديد من المبادرات المجتمعية مثل حملة افطار صائم ، وتقديم خدمة الضيافة في المساجد وأنشطة رياضية وشبابية وتفاعل يومي مع الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية ، ومشاركة الافطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها اثناء موعد الافطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية “ماجلة رمضان”، في تأكيد جديد على ريادة بيت التمويل الكويتي في المسؤلية الاجتماعية.