“بوبيان” يطلق Empower by Boubyan ويدشّن مجلسه الاستشاري لدعم الشركات التقنية الساعية للنمو والتوسع

عبدالله التويجري معلناً إطلاق Empower by Boubyan

في خطوة استراتيجية تعكس رؤيته المستقبلية ودوره المتنامي في دعم منظومة الابتكار، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق Empower by Boubyan كمبادرة متكاملة تهدف إلى دعم الشركات التقنية التي انتقلت من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، وتسعى إلى تحقيق نمو فعلي والتوسع في السوقين المحلي والإقليمي.

وبالتزامن مع هذا الإطلاق، أعلن “بوبيان” عن تشكيل المجلس الاستشاري لـ Empower by Boubyan، والذي يضم نخبة من القيادات التنفيذية ورواد الأعمال من خلفيات متنوعة تشمل القانون، التكنولوجيا المالية، التجارة الرقمية، وبناء المنصات التقنية، بهدف توفير إشراف استراتيجي وإرشاد عملي يعكس أفضل الممارسات في السوق المحلي والإقليمي، ويعزز البعد المؤسسي للمبادرة.

وجاء الإعلان خلال لقاء موسّع بحضور الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله التويجري، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات التقنية التي سبق للبنك دعمها ضمن مسارات مختلفة من الشراكات والمبادرات، في تأكيد على نهج البنك القائم على بناء منظومة متكاملة يقودها رواد أعمال فاعلون في السوق.

إعادة تعريف دور البنوك في الاقتصاد الرقمي

وفي هذا السياق، قال التويجري إن التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المصرفي عالمياً لم تعد تقتصر على تطوير القنوات أو تبنّي حلول تقنية منفردة، بل أصبحت تمثل نموذجاً متكاملاً لإعادة تعريف دور البنوك في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدرتها على تمكين الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها شركاء فاعلين في منظومة التطور المالي.

وأوضح أن إطلاق Empower by Boubyan يأتي استجابة لهذه المتغيرات العالمية والإقليمية، ليجسد رؤية “بوبيان” في الانتقال من الدور التقليدي للمؤسسات المالية إلى دور الشريك التشغيلي والاستراتيجي، مؤكداً أن المبادرة تُعد من أوائل النماذج المؤسسية المتكاملة في المنطقة من حيث الطبيعة العملية والمسارات المتعددة، والقدرة الفعلية على دعم شركات قائمة وتمكينها من التوسع والانطلاق.

وأضاف التويجري “في Empower by Boubyan لا نبحث عن أفكار، بل عن مبادرين قادرين على صناعة أثر حقيقي في السوق. المبادرة مخصصة للشركات التقنية التي تمتلك مشروعاً أو منتجاً قائماً وتسعى إلى النمو، وهي مستمرة غير مرتبطة بإطار زمني محدد، ما يتيح للشركات التقدم في أي وقت والحصول على الدعم المناسب وفق معايير واضحة.”

وأشار إلى أن دور “بوبيان” يتجاوز كونه جهة تمويل أو رعاية، إذ يعمل كشريك فعلي للشركات التقنية في مختلف مراحل العمل، بدءاً من تصميم الحلول وتطويرها، مروراً بتنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى دعم خطط التوسع والنمو، بما يعكس تحول البنك إلى عنصر فاعل داخل منظومة الابتكار المالي.

عبدالله التويجري متوسطاً المجلس الاستشاري لـ Empower by Boubyan

مجلس استشاري يعزز الحوكمة والإرشاد الاستراتيجي

وأكد التويجري أن تشكيل المجلس الاستشاري يمثل خطوة محورية في مسيرة Empower by Boubyan، قائلاً “نحرص في بوبيان على أن يكون الإرشاد مبنياً على خبرات عملية حقيقية من السوق، وأن تتوافر للشركات المشاركة رؤية متعددة الزوايا تشمل الجوانب القانونية، التشغيلية، والاستثمارية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها.”

وأوضح أن المجلس الاستشاري لا يأتي بدور رمزي، بل يضطلع بمسؤولية استراتيجية تتمثل في المساهمة في رسم التوجهات العامة للمنصة، وتقييم الشركات المتقدمة، وتقديم التوصيات بشأن فرص الشراكات والاستثمار، بما يضمن مواءمة المبادرة مع استراتيجية بنك بوبيان ورؤيته طويلة الأمد.

ويعكس تشكيل المجلس الاستشاري تنوعاً نوعياً في الخبرات، حيث يجمع بين خبرات قانونية متخصصة في الحوكمة والتنظيم، وتجارب عملية في تأسيس وتوسيع شركات تقنية ناجحة، إضافة إلى قيادات في قطاع المدفوعات والتكنولوجيا المالية، ما يمنح الشركات المشاركة منظومة دعم متكاملة تغطي الجوانب التشغيلية، القانونية، الاستثمارية والاستراتيجية.

ونوه التويجري أن المجلس الاستشاري يُعد أحد العناصر الفارقة في نموذج Empower by Boubyan، كونه يجمع بين القطاع المصرفي والخبرة الريادية تحت مظلة واحدة، في نموذج يعكس تطور دور البنوك في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات التقنية من النمو المستدام.

وأكد أن إشراك رواد أعمال حاليين ضمن منظومة Empower by Boubyan يعكس فلسفة المبادرة القائمة على بناء مجتمع ابتكاري متكامل، تقوده خبرات السوق نفسها، ويتيح للشركات الناشئة الاستفادة من تجارب عملية قريبة من واقعها، إلى جانب خبرات بوبيان وفرق العمل المتخصصة.

وأشار إلى أن هذا النموذج يعزز من فعالية الإرشاد والمتابعة، ويمنح الشركات المشاركة قيمة مضافة حقيقية، تسهم في رفع جاهزيتها، وتسريع نموها، وتحسين قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تجارب واقعية ناجحة.

لقطة جماعية للإدارة التنفيذية في بوبيان من اليمين: زيد السعدون وبشار الدوب ومطلق الغملاس وعبدالله المجحم وسليمان الخالد وصالح المنصور

الرقمنة والتحول الاستراتيجي

وحول تجربة الرقمنة في بوبيان، أوضح التويجري أنها ت جاءت من قناعة راسخة بأن الرقمنة ليست مجرد أدوات أو واجهات تقنية، بل تحول استراتيجي شامل يرتكز على العميل، ويستند إلى رحلة رقمية متكاملة تربط بين الخدمات، واتخاذ القرار،وتجربة الاستخدام بكفاءة وسلاسة.

وأكد أن المبادرة تُعد امتداداً طبيعياً للحلول المصرفية الرقمية التي قدمها البنك خلال السنوات الماضية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى أن التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية لبناء نموذج مصرفي متطور قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي.

ويمكن للشركات المهتمة التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان، حيث سيتم استلام الطلبات وتقييمها وفق معايير محددة لاختيار الأنسب.

واختتم التويجري تصريحه بالتأكيد على أن Empower by Boubyan يمثل منصة تمكين مؤسسية حقيقية، تجمع بين الخبرة المصرفية والانضباط الاستراتيجي والخبرة الريادية، بما يعزز قدرة الشركات التقنية على النمو وتحويل حلولها إلى منتجات وخدمات مالية مستدامة، ويسهم في بناء منظومة ابتكار متكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت.

الإدارة التنفيدية لـ “بوبيان” وجانب من الحضور

مسارات Empower by Boubyan ومنهجية الدعم

يضم Empower by Boubyan أربعة مسارات رئيسية، صُممت لتقديم دعم مرن ومخصص لكل شركة بحسب مرحلة نضجها واحتياجاتها الفعلية:

المسار الأول – Business Connect:

تنظيم فعاليات مهنية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية، تهدف إلى بناء منظومة أعمال مترابطة وتعزيز فرص التواصل الفعال بين رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات الكبرى، ومختلف الأطراف الفاعلة في السوق.

المسار الثاني – الإرشاد العملي:

إتاحة خبرات بنك بوبيان وفِرقه المتخصصة، إلى جانب مستشارين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات المدعومة من البنك، بما يضمن نقل خبرات واقعية مبنية على تجارب فعلية في السوق.

المسار الثالث – الشراكات الاستراتيجية:

فرص تعاون مباشر مع بنك بوبيان من خلال شراكات تقنية ومالية وتشغيلية، مع إمكانية الوصول المنظم إلى البنية المصرفية ضمن أطر قانونية وتنظيمية منضبطة.

المسار الرابع – فرص النمو والاستثمار:

يستهدف الشركات الأعلى جاهزية عبر دعم خطط التوسع والنمو وإتاحة فرص استثمار محتملة بشكل انتقائي، بما يسمح باندماج هذه الشركات في منظومة أعمال بوبيان كشريك تشغيلي واستراتيجي.

لقطة جماعية لفريق عمل Empower by Boubyan

المجلس الاستشاري لـ Empower by Boubyan

يضم المجلس الاستشاري كلاً من:

عبدالله البكر – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البكر القانونية

يمتلك خبرة واسعة في منظومة ريادة الأعمال والاستثمار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل مناصب قانونية واستشارية في الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ما أتاح له بناء شبكة علاقات استراتيجية تضم مستثمرين ومسرّعات أعمال وجهات استثمارية إقليمية. لديه خبرة في الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، مع التركيز على ربط الشركات الناشئة بفرص التمويل الاستراتيجي وتسريع نموها.

خالد عصام العتيبي – مؤسس تطبيقات “الحسبة، فلاورد، طلبات، واوغو”

رائد أعمال كويتي، تمتد خبرته في تأسيس وتطوير المنصات والشركات التقنية الرائدة. خلال مسيرته، حصد على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها ترشيح تطبيق “الحسبة” ضمن أفضل 100 تطبيق وموقع عالمياً من قبل جوائز القمة العالمية WSA التابعة للأمم المتحدة، غلى جانب تكريمات من “فوربس” الشرق الأوسط ومؤسسات أكاديمية واقتصادية محلية وإقليمية.

سليمان مشاري العنجري – الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة تطبيق “دبدوب”، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق “يسوى”

يتمتع بخبرة متقدمة في تحليل البيانات وتطوير النماذج التحليلية الداعمة لاتخاذ القرار، حيث يختص في تمكين الشركات من بناء هياكل بيانات فعالة تعزز فهم عملياتها التشغيلية وتحسن أدائها المؤسسي. كما يمتلك خبرة في هيكلة البيانات وتحويلها إلى رؤى استراتيجية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير استراتيجيات النمو، ويقدم ضمن المجلس الاستشاري لبرنامج Empower by Boubyan خبرته في توظيف البيانات وتحليلها لدعم الشركات التقنية في بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة واستدام.

عبدالرحمن الدعيج – الشريك المؤسس والمدير العام “هولستك ديفيلوبمينت وحاضنات الأعمال”

يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المخاطر والاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اهتمامه بقطاعات ريادة الأعمال والتمويل والاقتصاد. حاصل على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال، ومنحة Mansion House من عمدة مدينة لندن، بالإضافة إلى شهادة التمويل الكمي والهندسة المالية CQF. كما يتولى الإشراف على محفظة الصندوق الوطني في القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية، وتطوير نماذج الأعمال وتعزيز استدامة المشاريع.

فيصل الهارون – الرئيس التنفيذي – شركة “تاب بايمنتس – الكويت”

يتمتع الهارون بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث بدأ مسيرته في المركز المالي الكويتي – Markaz، في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار. وخلال مسيرته، ساهم في تحقيق نمو استراتيجي للأسواق وإطلاق عدد من الشركات والمشاريع التقنية في المنطقة. ويُقدم ضمن المجلس الاستشاري خبرته في حلول المدفوعات الرقمية وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز نموها المستدام.