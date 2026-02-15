الأرصاد الجوية: رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض للرؤية الأفقية خصوصا على المناطق المكشوفة

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الأحد برياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الافقية الى أقل من ألف متر على بعض المناطق خصوصا المكشوفة.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي تصاحبه كتلة هوائية جافة مع رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 25 و50 كيلو مترا في الساعة.

وأضاف العلي أن الرياح مثيرة للغبار وتؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي لارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من ستة أقدام موضحا أن الطقس المتوقع بصفة عامة دافئ مع وجود غبار مثار نهارا ومائل للبرودة ليلا ويترسب الغبار تدريجيا خلال فترة المساء.

وذكر أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة تكون ما بين 26 و28 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة فتكون ما بين 15 و17 درجة مئوية متوقعا أن تهدأ الرياح نسبيا وتتحسن الأحوال الجوية تدريجيا من بعد منتصف الليل.

ودعا قائدي المركبات على الطرق السريعة الى توخي الحذر من انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق السريعة منبها مرضى الربو والحساسية لضرورة ارتداء الكمام عند الخروج نظرا لتصاعد الاتربة خاصة مع ارتفاع الرطوبة.

كما دعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.