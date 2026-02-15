“الرؤية الشرعية” تجتمع مساء بعد غد الثلاثاء التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أنها ستجتمع مساء بعد غد الثلاثاء الموافق الـ29 من شهر شعبان لسنة 1447 هجرية وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساء التماسا لرؤية هلال شهر رمضان المبارك في مقر المجلس الأعلى للقضاء.

وأهابت الهيئة في بيان صحفي بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان أن يتقدم للهيئة للإدلاء بشهادته.

وتقدمت الهيئة بهذه المناسبة المباركة بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكافة المواطنين والمقيمين.