“زين”: الاستثمار في المواهب الوطنية يبني الاقتصاد الرقمي والمعرفي

د. الجلاهمة يُكرّم الفريق الفائز بجائزة "وطن الابتكار" المُقدّمة من زين بحضور الخشتي

عبر شراكتها الاستراتيجية للعام الثالث على التوالي مع بطولة الكويت الوطنية للروبوتات (KNRC)، تؤكّد زين الكويت التزامها المُتواصل بدعم المبادرات النوعية الرامية إلى تطوير مهارات الشباب الرقمية لتمكينهم من قيادة المُستقبل بكفاءة، عبر توفير منصّات تعليمية تطبيقية تُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة مُتطلّبات الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

شاركت زين في الحفل الختامي الذي استضافه مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة د. طارق الجلاهمة، ومدير جامعة الكويت د. دينا الميلم، والمدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، الذي شارك في تكريم الفائزين، وأعلن عن الفريق الفائز بجائزة “وطن الابتكار” المُقدّمة من زين للفريق صاحب المشروع الأكثر ابتكاراً واستدامة.

وتأتي البطولة بتنظيمٍ مُشترك بين جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية، وبالشراكة الاستراتيجية مع زين الكويت، في نموذجٍ يعكس تكامل أدوار القطاع التعليمي والقطاع الشبابي والقطاع الخاص لخدمة مُستقبل الكويت.

د. طارق الجلاهمة يُكرّم وليد الخشتي بحضور د. دينا الميلم وناصر الشيخ

خلال حفل الختام، قال وليد الخشتي: “نُواصل الاستثمار في الشباب لإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة الاقتصاد الرقمي والمعرفي بكفاءة، وبناء جيل واثق بقدراته التقنية لتحقيق الأهداف التنموية عبر الابتكار وصناعة الحلول الرقمية التي تخدم المجتمع وتدعم تنافسيته.”

وتابع بقوله: “تُعد هذه البطولة من أبرز المنصّات الوطنية التي تجمع بين التعلّم التطبيقي والتجريب والعمل الجماعي، حيث أسهمت في تطوير مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والبرمجة وصناعة النماذج الهندسية، وهو ما نراه أساساً لبناء كوادر وطنية تقود المُستقبل بثقة، ولهذا، سُعدنا بتقديم جائزة “وطن الابتكار” التي تُقدّمها زين كل عام للفريق الأكثر نجاحاً بتوظيف الابتكار والاستدامة في تطبيقات العلوم والتكنولوجيا.”

واختتم الخشتي قائلاً: “شراكتنا الاستراتيجية مع البطولة تستمر في عامها الثالث بتميّز، فمن خلال التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، شاركنا أكثر من 700 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية شغفهم بالتكنولوجيا، وهذا يُمثّل نموذجاً ناجحاً لتكامل أدوار القطاعات المُختلفة لخدمة مُستقبل الكويت، وينسجم مع توجّهات زين في الاستثمار برأس المال البشري ودعم مسارات التعلّم التطبيقي.”

الخشتي يُلقي كلمة زين

وتُعد البطولة إحدى أكبر المنصّات الوطنية في الكويت لتشجيع طلبة المدارس والجامعات على الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ضمن برنامج امتد على مراحل مُتسلسلة طوال الموسم جمع بين التعلّم العملي والتجريب التكنولوجي والعمل الجماعي، بما يطوّر قدرات المشاركين في التفكير التحليلي وحل المشكلات وصناعة النماذج الهندسية والبرمجة.

وشهد الموسم الحالي مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، شملت منافسات تخصّصية ومسارات تدريبية وورش عمل ومخيمات علمية استهدفت رفع جاهزية الطلبة للمنافسات الإقليمية والعالمية، منها استضافة المركز العلمي مؤخّراً التصفيات التنافسية بمشاركة واسعة ضمّت فرقاً من مختلف الفئات العمرية.

وتؤكّد زين أن مواصلة هذه الشراكة تنسجم مع توجهاتها في الاستثمار برأس المال البشري ودعم مسارات التعلّم التطبيقي، بما يسهم في بناء جيل واثق بقدراته التقنية، وقادر على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035 عبر الابتكار وصناعة الحلول الرقمية التي تخدم المجتمع وتدعم تنافسيته.