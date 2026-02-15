بلدية الكويت: تفعيل المرافق الاستثمارية باحترافية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية

نائب المدير العام للبلدية لشؤون قطاع المشاريع ميساء بوشهري

أعلنت بلدية الكويت توجهها إلى تفعيل المرافق الاستثمارية بصورة احترافية من خلال إسناد الإدارة والتشغيل لشركات متخصصة في إدارة المشاريع بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية واستدامة الأداء.

وأكدت نائب المدير العام للبلدية لشؤون قطاع المشاريع ميساء بوشهري في بيان صحفي اليوم الأحد عقب الاجتماع التمهيدي الخاص بمزايدة مشروع (برايح سالم) أن البلدية حريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحراك الاقتصادي المحلي.

وقالت بوشهري إن الاجتماع يهدف إلى توضيح شروط ومتطلبات المزايدة واستعراض نطاق الأعمال وآلية التشغيل بما يضمن وضوح الرؤية أمام جميع المتنافسين ويعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويعد مشروع (برايح سالم) منصة نوعية لتوفير مساحات تأجيرية مهيأة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في دولة الكويت.