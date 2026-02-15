وزيرة الشؤون: الأنشطة الثقافية والفنية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد أهمية دعم الأنشطة الثقافية والفنية لما لها من دور في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية دعم الأنشطة الثقافية والفنية لما لها من دور في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب حضورها المعرض الثقافي الفني الذي أقيم ضمن فعاليات احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وذلك في الساحة الارضية بمجمع الوزارات إن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار إبراز الحراك الثقافي والفني في المجتمع وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وأشادت بالجهود المبذولة لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر الثقافة والفن وتفعيل المشاركة المجتمعية خصوصا خلال المناسبات الوطنية.

وتضمن المعرض مجموعة من الأجنحة الخاصة بالأعمال الفنية والأنشطة الثقافية التي تعكس الهوية الوطنية والتراث الكويتي إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين والمبدعين والجهات المجتمعية.