سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وأسرة شهيد الواجب خالد الشرف

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأسرة شهيد الواجب وكيل أول ضابط خالد أحمد الشرف والذي توفى جراء الحريق الذي اندلع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية التابع لوزارة الداخلية.

هذا وقد قدم سموه حفظه الله لأسرة الشهيد خالص تعازيه ومواساته مستذكرا سموه ما قدمه الشهيد من إسهامات مخلصة وجهود مضنية من أجل خدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه مبتهلا سموه حفظه الله الى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء.