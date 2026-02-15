×
×

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وأسرة شهيد الواجب خالد الشرف

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وأسرة شهيد الواجب خالد الشرف
الكويت مميز
نُشر :
س
س

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأسرة شهيد الواجب وكيل أول ضابط خالد أحمد الشرف والذي توفى جراء الحريق الذي اندلع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية التابع لوزارة الداخلية.

هذا وقد قدم سموه حفظه الله لأسرة الشهيد خالص تعازيه ومواساته مستذكرا سموه ما قدمه الشهيد من إسهامات مخلصة وجهود مضنية من أجل خدمة وطننا الغالي ورفعة شأنه مبتهلا سموه حفظه الله الى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية