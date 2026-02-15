سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وأسرة شهيد الواجب خالد الشرف

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأسرة شهيد الواجب وكيل أول ضابط خالد أحمد الشرف والذي توفى جراء الحريق الذي اندلع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية التابع لوزارة الداخلية.

هذا وقد قدم سموه رعاه الله لهم خالص تعازيه ومواساته مستذكرا سموه ما قام به شهيد الواجب من بطولات ودور فعال بكل تفان وإخلاص خلال مسيرته العملية بوزارة الداخلية راجيا سموه من المولى العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزله منازل الشهداء.