سمو ولي العهد يستقبل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسمو ولي العهد حفظه الله تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة.

هذا وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وأخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لهما بوافر الصحة والعافية.

كما هنأه سموه حفظه الله بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح لخدمة الحركة الرياضية الآسيوية والارتقاء بخدمة جميع الرياضيين في كافة دول القارة الآسيوية.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة وكبار المسؤولين.