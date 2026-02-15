سمو أمير البلاد يستقبل رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التطور والازدهار.

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة متمنيا لسموه دوام الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة.

كما هنأه سموه حفظه الله بمناسبة تزكيته رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي وذلك تقديرا لمسيرته في تطوير الرياضة على الساحتين الإقليمية والدولية مؤكدا سموه رعاه الله على دعم دولة الكويت الكامل للمؤسسات المعنية وللمجلس الأولمبي الآسيوي بما يساهم في تعزيز الحركة الرياضية في القارة الآسيوية متمنيا له سموه دوام التوفيق والسداد.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلاهمة وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.