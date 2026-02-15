هيئة القوى العاملة تطلق خدمة “كتب السجل العام” عبر تطبيق “سهل”

الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد إطلاق خدمة (كتب السجل العام) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن خدمة (كتب السجل العام) تهدف إلى تسليم الهيئة مستندات وكتب رسمية صادرة من الجهات الخارجية عن طريق الأفراد.

وأوضحت أن شروط التنفيذ تتمثل بالتسجيل عبر تطبيق (سهل أفراد) فيما تتمثل متطلبات الخدمة بإدخال عنوان ووصف للمستند أو الكتاب الخارجي ويتم إرفاق المستند الخارجي أو أكثر عبر الخدمة المقدمة من الهيئة.

وشرحت خطوات التقديم بالدخول على تطبيق سهل أفراد خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة واختيار قائمة (الخدمات العامة والاستعلام) واختيار خدمة (كتب السجل العام).