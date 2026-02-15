التجارة: حملة تفتيشية مكثفة على القسائم الخدمية في منطقة النعايم الصناعية

من الحملة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قيام فرق الطوارئ في محافظتي الجهراء والفروانية بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على القسائم الخدمية في منطقة النعايم الصناعية (سكراب السيارات) وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لرصد المخالفات والحد منها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والقرارات المعمول بها.

وقالت الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم إغلاق عدد (16) قسيمة في منطقة جنوب أمغرة.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية في مختلف المناطق وعدم التهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت ارتكابه أي مخالفة.