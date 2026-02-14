الدوري الإسباني: ريال مدريد يكرم وفادة ريال سوسييداد وينتزع الصدارة موقتا

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم من غريمه التقليدي برشلونة موقتا عندما أكرم وفادة ضيفه ريال سوسييداد 4-1 السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في المرحلة الرابعة والعشرين.

وسجل غونسالو غارسيا (5) وفينيسيوس (25 و48 من ركلتي جزاء) والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (31) أهداف النادي الملكي، وميكل أويارسابال (21 من ركلة جزاء) هدف ريال سوسييداد.

ورفع فينيسيوس رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم.

وهو الفوز الثامن تواليا للنادي الملكي والتاسع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 60 نقطة وبات على بعد نقطتين من غريمه التقليدي وبطل الموسم الماضي برشلونة الذي ينتظره دربي كاتالوني أمام مضيفه جيرونا الإثنين.

“معركة طويلة”

ووجه ريال مدريد إنذارا شديد اللهجة إلى بنفيكا البرتغالي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في لشبونة في ذهاب ملحق ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت صفوف ريال مدريد عودة المدافعين الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والالماني أنتونيو روديغر بعد التعافي من الاصابة، وفينيسيوس بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد فالنسيا بسبب الأيقاف، فيما جلس الفرنسي كيليان مبابي على دكة البدلاء بسبب معاناته من آلام في ركبته اليسرى أبعدته عن التدريبات في اليومين الأخيرين، فدخل مكانه غارسيا.

وتألق الرباعي بشكل لافت حيث صنع ترنت الهدف الأول الذي سجله غارسيا وأضاف فينيسيوس ثنائية، فيما برز روديغر في خط الدفاع.

وتحدث مدرب ريال مدريد ألفارو اربيلوا عن المنافسة مع برشلونة قائلا: “ستكون هذه المعركة طويلة بلا شك، وستشهد صعوداً وهبوطاً. لكن الأهم هو تحسّننا في اللعب، على جميع المستويات، وعلينا أن نواصل التقدّم كفريق”، قبل أن يشيد بفينيسيوس.

وأضاف “فيني لاعب لا يُقاس تأثيره بالأرقام فقط. إنه قادر على قلب مجريات مباراة، وجذب لاعبين عدة نحوه. إنه من أفضل لاعبي العالم، فتى رائع ذو قلب كبير. أنا محظوظ بتدريبه”.

وعن هدافه النادي الملكي هذا الموسم مبابي صاحب 38 هدفا في 31 مباراة في مختلف المسابقات بينها 23 في الليغا، قال: “كيليان بخير، وكما تعلمون فهو يعاني هذه الآلام البسيطة في الركبة منذ فترة. يبذل مجهودات هائلة في كل مرة يدخل فيها إلى الملعب، وقررنا عدم المخاطرة إطلاقاً كي يكون جاهزاً لمباراة الثلاثاء”.

ونجح غارسيا في افتتاح التسجيل عندما استغل مرة عرضية من ترنت تابعها بيمناه من مسافة قريبة وأسكنها إلى يمين الحارس أليكس ريميرو (5).

وحصل ريال سوسييداد على ركلة جزاء إثر عرقلة لاعب الوسط الفنزويلي يانغل هيريرا من قبل دين هاوسن، فانبرى لها القائد أويارسابال قوية بيسراه داخل المرمى (21) مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد ثلاث دقائق إثر إعاقة فينيسيوس من قبل المدافع الفنزويلي الآخر جون أرامبورو (24)، فانبرى لها بنفسه بيمناه على يسار الحارس ريميرو (25).

وعزز فالفيردي تقدم النادي الملكي إثر تبادله كرة مع كاريراس خارج المنطقة، فسددها قوية بيمناه من حافتها، وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريميرو، مسجلا بذلك باكورة أهدافه في الدوري هذا الموسم (31).

وحصل فينيسيوس على ركلة جزاء ثانية إثر عرقلته من قبل أرامبورو، فانبرى لها مجددا بيمناه وهذه المرة على يمين ريميرو (48).

خيتافي يحرم فياريال من المركز الثالث

حرم خيتافي ضيفه فياريال من الانفراد بالمركز الثالث ولو موقتا، عندما تغلب عليه 2-1.

ولم يكن فريق “الغواصة الصفراء” في أفضل حالاته، إذ تقدّم أصحاب الأرض عبر ركلة جزاء نفّذها الأوروغوياني ماورو أرامبارّي بنجاح قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضاف الأوروغوياني الآخر مارتين ساتريانو الهدف الثاني لخيتافي مطلع الشوط الثاني (53)، قبل أن يقلّص الجورجي جورج ميكاوتادزه الفارق لفياريال، غير أنّ فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال عجز عن إدراك التعادل.

وتجمد رصيد فياريال بخسارته السادسة هذا الموسم، عند 45 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة بفارق الاهداف خلف أتلتيكو مدريد الثالث بالرصيد نفسه والمباريات ذاتها، قبل حلول الأخير ضيفا على جاره رايو فايكانو الأحد.

ويملك ريال بيتيس الخامس فرقة تقليص الفارق إلى أربع نقاط مع فياريال إذا فاز على ريال مايوركا الأحد.

وتعادل إسبانيول مع سلتا فيغو بهدفين لكيكي غارسيا (66) والإنكليزي ثايريس دولان (86) مقابل هدفين لفيران توتغالا (38) وبورخا إيغليسياس (90+3).

وسقط إشبيلية المنقوص عدديا في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1.

وتلقى اشبيلية ضربة موجعة مبكرة بطرد مدافعه خوانلو سانشيس في الدقيقة 25 بتلقيه الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة الثانية، بيد أن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه السويسري جبريل سو (42)، لكن الضيوف استغلوا النقص العددي وأدركوا التعادل بواسطة المهاجم طوني مارتينيس في الدقيقة 60.

وهو التعادل الثاني تواليا لاشبيلية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام ديبورتيفو ألافيس.

ويلعب الأحد أيضا ريال أوفييدو مع أتلتيك بلباو، وليفانتي مع فالنسيا، وريال مايوركا مع ريال بيتيس.