الجيش الامريكي يعلن تنفيذ 10 غارات جوية على مواقع لداعش في سوريا خلال الاسبوع الماضي

صورة أرشيفية

اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تنفيذ 10 غارات جوية على اكثر من 30 هدفا لتنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في سوريا خلال الاسبوع الماضي.

وذكرت (سنتكوم) في بيان على موقعها الالكتروني أمس السبت ان الغارات التي نفذتها خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير الجاري تأتي بهدف مواصلة الضغط العسكري على فلول التنظيم الإرهابي في سوريا.

وأوضح البيان ان الاهداف شملت مواقع لبنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم (داعش) وذلك باستخدام ذخائر دقيقة ألقيت بواسطة طائرات ثابتة الجناحين وطائرات مروحية وطائرات مسيرة.

وكانت قوات (سنتكوم) قد نفذت سابقا 5 غارات على موقع اتصالات تابع للتنظيم ومركز لوجستي حيوي ومخازن أسلحة خلال الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير الجاري.

وتأتي عملية “ضربة الصقر” التي اطلقها الجيش الامريكي ردا على هجوم شنه تنظيم (داعش) في 13 ديسمبر الماضي على القوات الأمريكية والسورية في مدينة (تدمر) حيث أسفر كمين التنظيم عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم أمريكي.