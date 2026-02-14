أمين مجلس التعاون يبحث مع وزير خارجية أوكرانيا تعزيز العلاقات الخليجية - الأوكرانية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت مع وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها سبل تعزيز العلاقات الخليجية – الأوكرانية بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع البديوي بوزير الخارجية الأوكراني على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ 62.

ووفق البيان أكد البديوي أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية – الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.