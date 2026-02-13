وزير الصحة يؤكد الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الممارسة الطبية الحديثة

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الممارسة الطبية الحديثة لاسيما في دعم القرار السريري وتحسين دقة التنبؤ بالمضاعفات ورفع مستويات السلامة في غرف العمليات ووحدات العناية المركزة حيث تتطلب القرارات سرعة ودقة عاليتين.

وقال الوزير العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الـ12 للتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم اليوم الجمعة إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي واستشراف آفاق التطوير خصوصا في المجالات الحديثة والواعدة التي يجري تدريب الكفاءات الوطنية عليها والاستثمار فيها بما يسهم في تطوير هذا التخصص ورفع جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذا الحدث العلمي المتخصص الذي يسلط الضوء على إحدى أهم الركائز الحيوية في المنظومة الصحية وأحد التخصصات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بسلامة المرضى وجودة الرعاية الطبية.

وأوضح أن هذا التخصص بما يحمله من مسؤوليات دقيقة وقرارات مصيرية يعتبر عنصرا محوريا في مسار العلاج وشريكا أساسيا في نجاح مختلف التدخلات الطبية والجراحية ما يعكس مكانته المتقدمة في المنظومة الصحية الحديثة.

وذكر أن القيادة الرشيدة تولي القطاع الصحي دعما ورعاية مستمرين إيمانا بأهمية الاستثمار في الإنسان عبر التعليم والتدريب وبناء القدرات الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة والتميز.

وبين أن تخصص التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم يتقاطع مع مختلف التخصصات الطبية ويضطلع بدور رئيسي في إدارة الحالات الحرجة ورفع كفاءة الأداء السريري ما يستدعي مواكبة التطورات العلمية وتعزيز العمل الجماعي وترسيخ ثقافة الجودة والسلامة.

وثمن الوزير العوضي الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو هذا التخصص الذين يعملون بصمت ويتحملون مسؤوليات دقيقة وأعباء جسيمة مؤكدا أنهم شركاء أساسيون في تحقيق الأمن الصحي وخط الدفاع الأول لسلامة المرضى.

وأعرب عن الشكر والتقدير للجنة المنظمة والمتحدثين والمشاركين والداعمين على جهودهم في تنظيم المؤتمر متمنيا أن تثمر أعماله توصيات بناءة تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.