سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل مايك سيسيليا

ستقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل مايك سيسيليا على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في مدينة ميونخ.

وجرى خلال المقابلة مناقشة أبرز التطورات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وسبل دعم التحول الرقمي في البلاد وتدريب ورفع كفاءة رأس المال البشري بما ينسجم مع رؤية دولة الكويت التنموية.

حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد.