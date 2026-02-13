احتفال سفارة الكويت لدى اليابان ووفدها بالأمم المتحدة وقنصليتها بميلانو بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارة دولة الكويت لدى اليابان ووفدها الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك وقنصليتها العامة في مدينة ميلانو وشمال الجمهورية الإيطالية بالذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 ليوم التحرير بحضور لفيف من كبار المسؤولين ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالإضافة إلى صحفيين وشخصيات عامة بارزة.

وفي طوكيو أقامت سفارة دولة الكويت حفل استقبال بحضور ضيفة الشرف وزيرة الدولة للشؤون الخارجية آيانو كونيميتسو وكبار المسؤولين اليابانيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى اليابان وممثلي كبرى الشركات اليابانية وعدد من الجهات الثقافية والإعلامية والتعليمية.

ورفع سفير دولة الكويت لدى اليابان السفير سامي الزمانان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

وأكد السفير الزمانان عمق العلاقات الثنائية بين دولة الكويت واليابان والتي شهدت سلسلة من الزيارات الرفيعة المستوى خلال العام الماضي وعلى رأسها زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى اليابان في مايو 2025 والتي شكلت محطة مفصلية توجت بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح أنه من هذا المنطلق يتطلع الجانبان إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في ضوء تزامن العام الجاري مع مرور 65 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر 1961. كما أشاد بالمشاركة المتميزة لدولة الكويت العام الماضي في معرض (إكسبو) بمدينة (أوساكا) حيث جسد الجناح الكويتي مسيرة الإنجازات في مختلف القطاعات وقدم صورة متكاملة عن هويتها الثقافية والتراثية بأسلوب مبتكر وتفاعلي الأمر الذي حظي بإقبال واسع من الزائرين اليابانيين والدوليين.

وفي نيويورك أقام الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك حفل استقبال بهذه المناسبة بحضور عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الامم المتحدة الى جانب أبناء الجالية الكويتية.

وشهد الحفل حضورا دبلوماسيا واسعا عكس متانة العلاقات التي تربط دولة الكويت بمختلف الدول ومكانتها كشريك فاعل في منظومة العمل المتعدد الأطراف.

كما شكل الحفل فرصة لتبادل التهاني بهذه الذكرى الوطنية الغالية وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع ممثلي الدول الأعضاء.

وجاءت هذه المناسبة كذلك في إطار احتفاء دولة الكويت بمسيرتها الوطنية القائمة على الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودعم السلم والأمن الدوليين وترسيخ قيم الحوار والتعاون الدولي.

وفي ميلانو أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت حفلا بحضور عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين وممثلي الجهات الرسمية في إيطاليا إلى جانب نخبة من الشخصيات الاقتصادية والثقافية وأبناء الجالية الكويتية.

وألقى القنصل العام لدولة الكويت في مدينة ميلانو وشمال الجمهورية الإيطالية الشيخ جابر دعيج المالك الصباح كلمة بهذه المناسبة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمتي الأمن والأمان وأن يحقق لها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

وأكد في كلمته عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الكويت وإيطاليا وما تشهده من تطورٍ مستمر ونمو متصاعد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين وحرصهما على تعزيزهما والارتقاء بهما إلى آفاقٍ أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي استعرض مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الكويت وأبرز إنجازاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلا عن تقديم مواد تعريفية سلطت الضوء على المقومات السياحية والثقافية والحضارية التي تزخر بها البلاد.

واختتم الحفل في أجواء ودية عكست عمق الروابط التاريخية ومتانة العلاقات الثنائية وروح الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.