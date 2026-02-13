سفارة دولة الكويت لدى الهند تحتفل بالأعياد الوطنية

اقامت سفارة دولة الكويت لدى الهند احتفالا بمناسبة الذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

وشارك في الحفل كضيف شرف وزير السياحة الهندي غاجيندرا سينغ شيخاوات ورؤساء البعثات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة نيودلهي ونخبة من اطياف شرائح المجتمع الهندي.

وبهذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى الهند مشعل الشمالي في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أسمى آيات التهاني والتبريكات الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي راجيا الله العلي القدير ان يديم نعمة الامن والأمان والاستقرار والازدهار لديرة الخير دولة الكويت الغالية وان تزهو وتسمو دائما بالعز والفخر.

واكد السفير الشمالي ان العلاقات الكويتية – الهندية غدت أمتن بفضل توجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين وارتفعت الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتغطي كافة مجالات التعاون.

وأوضح أن فرق عمل تعقد في الوقت الحالي اجتماعات مستمرة لتجهيز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتوقيعها خلال الفترة القادمة بالإضافة الى التحضير والاعداد لزيارات لكبار مسؤولي البلدين خلال هذا العام.

وقال السفير الشمالي إن السفارة الكويتية تلقت برقيات التهنئة بهذه المناسبة من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية الهندية وأعضاء السلك الدبلوماسي في نيودلهي واطياف المجتمع المدني الهندي.

من جانبه أكد وزير السياحة الهندي غاجيندرا سينغ شيخاوات أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في مجال السياحة.

وأعرب عن تهنئته لقادة وشعب الكويت بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني والذكرى للتحرير.