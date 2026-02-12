القوى العاملة: حملة تفتيشية مشتركة تسفر عن ضبط عمالة تمارس مهنا طبية دون ترخيص

الهيئة العامة للقوى العاملة

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في منطقة حولي أسفرت عن ضبط عمالة تمارس مهنا طبية دون ترخيص داخل أحد المراكز الطبية وذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل.

وقالت (القوى العاملة) في بيان صحفي إن الحملة نفذت بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ممثلة في إدارتي التراخيص الطبية والأدوية حيث جرى استهداف المركز المشار إليه بعد توافر معلومات عن وجود مخالفات.

وأوضحت أن الحملة كشفت عن وجود عدد من العمالة تمارس مهنا طبية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة مشيرة إلى ضبط خمس حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأضافت أنه بعد الاطلاع على التراخيص التجارية الخاصة بالمركز تبين أنه يقتصر على نشاط عيادة للأمراض الجلدية فقط في حين تم رصد مزاولة أنشطة طبية أخرى غير مرخصة شملت عيادة نساء وتوليد وأخرى للأسنان إلى جانب تقديم علاجات وزراعة الشعر.

وبينت أن هذه الأنشطة كانت تمارس داخل ثلاث عيادات منفصلة في الدور الأول فيما كانت عمليات زراعة الشعر تجرى في الدور الأرضي بصورة غير معلنة.

وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف حماية المجتمع وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية ومنع أي ممارسات مخالفة في سوق العمل أو القطاع الصحي.