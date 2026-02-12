كلية علي الصباح العسكرية تجري القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدورة الطلبة الضباط 25

أجرت كلية (علي الصباح) العسكرية اليوم الخميس القرعة العلنية لاختيار المتقدمين لدورة الطلبة الضباط / 25 من حملة الشهادة الجامعية والدراسات العليا وذلك تحت رعاية وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان.

وأكد الفريق الشريعان في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) حرص الرئاسة على أن تكون جميع إجراءاتها قائمة على أسس العدل والمساواة مضيفا أن اعتماد آلية القرعة يترجم عمليا مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المؤسسة العسكرية على تطوير بيئة عمل قائمة على النزاهة والشفافية وتؤكد حرصها على صون حقوق المتقدمين وتمكينهم من المنافسة وفق ضوابط موضوعية بعيدة عن أي مؤثرات أو استثناءات.

وهنأ الطلبة المقبولين وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العسكرية ليكونوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في القوات المسلحة مؤكدا أن من لم يحالفه الحظ فما زالت أمامه العديد من الفرص لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وذكر البيان أن إجراءات القرعة العلنية تمت بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش.