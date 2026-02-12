وكيل وزارة الداخلية يشهد حفل تخرج دورة "الصاعقة التأسيسية المشتركة الأولى" للقوات الخاصة

شهد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الخميس حفل تخرج 23 متدربا لاجتيازهم دورة (الصاعقة التأسيسية المشتركة الأولى) المنعقدة في الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن حفل التخرج أقيم بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حامد الدواس والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء علي العدواني وعدد من رؤساء القطاعات والقيادات الأمنية.

وأفادت بأن الخريجين اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا ومتقدما اشتمل على مراحل عالية المستوى في اللياقة البدنية والمهارات القتالية وفنون التعامل مع المواقف الأمنية الخاصة إلى جانب تدريبات الانضباط والتحمل والعمل الجماعي بما يعزز جاهزيتهم الميدانية وقدرتهم على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وأوضحت أن مجتازي الدورة هم 21 متدربا من منتسبي قطاع شؤون الأمن الخاص ومتدرب واحد من قطاع مديريات الأمن بالإضافة إلى متدرب واحد من وزارة الدفاع.

وأضافت أن اللواء الوهيب قام في ختام الحفل بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة مشيدا بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل الكوادر ومؤكدا أهمية استمرار تنفيذ البرامج النوعية التي تسهم في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها.

وأكدت (الداخلية) بحسب البيان مواصلة تنفيذ الدورات التخصصية الهادفة إلى تطوير قدرات منتسبيها بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المجتمع.