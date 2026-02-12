سفارة دولة الكويت لدى جمهورية السنغال تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

أقامت سفارة دولة الكويت في جمهورية السنغال حفل استقبال بالعاصمة دكار، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ65 وعيد التحرير الـ35.

ورفع القائم بالأعمال بالإنابة عبدالرحمن عبدالله الشطي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.

وأكد الشطي أن الأعياد الوطنية تمثل مناسبة نبيلة تعكس وحدة الشعب الكويتي وتلاحمه خلف قيادة سموه حفظه الله ورعاه الحكيمة وتستحضر مسيرة الكويت المضيئة منذ التأسيس وما حققته من نهضة شاملة وإنجازات تنموية متواصلة معربا عن خالص أمنياته بالمزيد من التقدم والازدهار والأمن والرخاء للكويت وأهلها.

وفي سياق العلاقات الكويتية – السنغالية أشار الشطي إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس بشيرو جوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة إلى دولة الكويت في يناير الماضي 2026، التي تعتبر أول زيارة خارجية لفخامته إلى دولة الكويت منذ توليه الرئاسة وهو ما يجسد التقدير الراسخ للعلاقات التاريخية بين البلدين .

ومثل الحكومة السنغالية في الحفل معالي أحمد الأمين لوح، وزير الدولة المكلف بمتابعة وإدارة وتقييم برنامج التحول الوطني “رؤية السنغال 2050” وحضر الحفل كبار مسؤولي الدولة أبرزهم معالي السيد عليون جون وزير التمويلات الصغرى والإقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقامت السفارة بهذه المناسبة بتقديم معرض للتراث الشعبي الكويتي والضيافة كويتية.