وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المستشفيات والشركات الطبية الأمريكية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في تصريح صحفي عقب لقائه ممثلين عن عدد من المستشفيات والشركات الطبية الأمريكية

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أهمية الاجتماع بين الوزارة وممثلي عدد من المستشفيات والشركات الطبية الأمريكية اليوم الخميس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والطبية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في دولة الكويت.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب الاجتماع مع المؤسسات العلمية والطبية الأمريكية بتنظيم وتنسيق مع السفارة الأمريكية لدى البلاد ضمن منهجية واستراتيجية وزارة الصحة إن هذه المؤسسات تربطها علاقات ممتدة مع الوزارة سواء في مجال علاج المرضى في الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال زيارة الأطباء والممرضين الأمريكيين إلى الكويت لتدريب الكوادر الوطنية وإجراء عمليات دقيقة وذات تحديات كبيرة.

وذكر أن الوزارة تتطلع إلى ترسيخ شراكة مؤسسية مباشرة مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الأمريكية المرموقة مبينا أن الهدف يتمثل في إنشاء شراكات بين الأقسام التخصصية في مستشفيات وزارة الصحة ونظيراتها في الولايات المتحدة بما يحقق تبادل الخبرات ونقل المعرفة الطبية الحديثة.

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها دعم المنظومة الصحية عبر إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية إضافة إلى الإسهام في تقليل أعداد المرضى الموفدين للعلاج في الخارج لافتا إلى أن عددا من الأطباء الأمريكيين يزورون حاليا مرضاهم في الكويت ممن سبق أن أجريت لهم عمليات في الولايات المتحدة وهو ما يعكس متانة العلاقات الطبية بين الجانبين.

من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية في الوزارة الدكتور هشام كلندر في تصريح مماثل إن الشركات الأمريكية شملت مؤسسات تقدم خدمات الرعاية الصحية وشركات متخصصة في الصناعات الدوائية وأخرى في مجالات التقنية والتحول الرقمي مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توطين الخدمات في دولة الكويت.

وأوضح كلندر أن هذه الشراكات أسهمت في تقليل أعداد حالات الابتعاث للعلاج في الخارج إلى جانب تحسين مستوى الخدمات من ناحية الجودة والسلامة لافتا إلى استقبال مؤسسات طبية مرموقة مثل مستشفى (جون هوبكنز) و(دانا فاربر) والتوسع في برامج الأطباء الزوار والرعاية عن بعد.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من هذه المؤسسات لتوسيع آفاق التعاون على مختلف المستويات مبينا أن التركيز لا يقتصر على الأطباء فحسب بل يشمل الكوادر التمريضية والفنيين والصيادلة والخدمات المساندة بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأعرب عن أمله في أن تتبلور من هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة مشاريع في مختلف مستشفيات دولة الكويت سواء في الرعاية الأولية أو المستشفيات العامة أو التخصصية.