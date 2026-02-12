ممثل سمو ولي العهد وزير التربية يكرم الفائزين بجوائز المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالشرق الأوسط

من التكريم

كرم ممثل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي مساء أمس الأربعاء الفائزين بجوائز المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بنسخته الـ16 في ختام فعالياته التي أقيمت على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من 213 مخترعا يمثلون أكثر من 30 دولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي في بيان صحفي صادر عن النادي اليوم الخميس تأكيده أن نجاح الدورة الـ16 للمعرض لم يكن مصادفة بل ثمرة جهود مخلصة من النادي العلمي والجهات الداعمة والرعاة واللجان العاملة.

وقال الخرافي إن المعرض حافظ على سمعته العالمية بفضل هذه الجهود والمشاركة الفاعلة من المخترعين الذين قدموا للكويت لعرض ابتكاراتهم مشيرا إلى أن كل مشارك يعد فائزا بفضل شجاعته في عرض فكرته عبر هذه المنصة الدولية.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله على رعايته الكريمة للمعرض ولممثل سموه وزير التربية على حضوره حفلي الافتتاح والختام ولكافة جهات الدولة والمنظمات العربية والدولية والخليجية على دعمهم المستمر.

من جانبه هنأ مدير إدارة الفحص بمكتب براءات الاختراع التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ماجد الرفيق وفق البيان الفائزين بجوائز المكتب مؤكدا أن هذه الجوائز تأتي في إطار دعم الأمانة للمبدعين الخليجيين وحرصها على تواجدهم في المحافل العلمية المتخصصة.

وأوضح الرفيق أن مشاركة الأمانة تأتي لدعم المبتكرين والمخترعين الخليجيين الحاصلين على براءات اختراع مشيدا بجهود القائمين على المعرض الذي شهد مشاركة واسعة تعد مفخرة للمنظمين.

وأضاف أن الأمانة العامة شاركت في معرض هذا العام بستة مخترعين من دول مجلس التعاون بواقع مخترع من كل دولة وذلك امتدادا لمشاركاتها السابقة في هذا المحفل العلمي العالمي.

وذكر البيان أن نتائج المعرض أسفرت عن فوز ستة مخترعين صينيين بالجائزة الكبرى للمعرض فيما نال المخترع الفلسطيني سيزار اللحام جائزة النادي العلمي الكويتي وفاز المخترع السويسري كبير سينغ دهات بجائزة معرض جنيف الدولي للاختراعات.

وأضاف أن جوائز جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة التابعة لها شهدت فوز ثلاثة مخترعين من الأردن هم غدير سويفان وميادة هدية وباتريك اوكيشوكو بجائزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفاز بجائزة اتحاد الجامعات العربية فريق بحثي من معهد الكويت للأبحاث العلمية يضم الدكتور سلطان السالم والدكتورة فضيلة السلامين والدكتور شريف الاسكندراني.

كما فاز بجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي فريق من جامعة الكويت يضم كلا من الدكتور عبدالرحمن العازمي والدكتور فوزي موفق والدكتورة ليلى الحداد والدكتور عبدالحميد عمواس ومحمد عميرة وتسنيم حبيب في حين نالت المخترعة المصرية سوزان دوش جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وأضاف أن المخترع الجزائري بوحمدون صابر نال جائزة المنظمة العربية للتنمية الإدارية فيما فاز المخترع السعودي عبدالله الغضيب بجائزة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأفاد بأن المخترعات العراقيات نجوى أبو مجداد والزهراء عبدالأمير وفاطمة محسن حصدن جائزة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي فيما فاز المخترع السعودي بدر جزاع بجائزة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

وبشأن جوائز مكتب براءات الاختراع الخليجي التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المخصصة لمواطني دول المجلس فقد حقق المخترعون السعوديون عبدالعزيز العسكر وفاطمة العتيبي ووسام الدين صابر وخالد غنيم المركز الأول فيما نال المخترعون الإماراتيون أميرة فارس وسالم الزاحمي وفاطمة بهاء الدين ووليد أحمد المركز الثاني وحصلت المخترعة السعودية الجازي عسيري على المركز الثالث.

وفيما يخص جوائز مركز (صباح الأحمد للموهبة والإبداع) المخصصة للمخترعين الكويتيين ذكر البيان أن المخترعة قطر الندى العنزي فازت بالمركز الأول وجاءت المخترعة شيخة الخلفان في المركز الثاني فيما حل المخترع مشاري خاجة بالمركز الثالث والمخترع سعد مخصيد بالمركز الرابع والمخترع خالد الهزاع بالمركز الخامس.

وفي هذا الصدد أوضح (المركز) أن مشاركته جاءت بترشيح 11 مخترعا كويتيا لعرض ابتكاراتهم في مجالات متنوعة شملت القطاع الطبي والطاقة والبيئة والهندسة والتعليم والنقل حيث حظيت المشاريع باهتمام كبير من لجان التحكيم والمختصين والزوار.

وأضاف أن هذا التتويج يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل المخترعين إضافة إلى الدور الذي يضطلع به المركز في دعمهم وتأهيلهم وتمكينهم من الوصول إلى منصات عرض دولية تسهم في إبراز قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى بناء بيئة داعمة للابتكار الوطني وتعزيز حضور المخترعين الكويتيين في المحافل الإقليمية والدولية بما ينسجم مع رؤيته في ترسيخ منظومة متكاملة للموهبة والإبداع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرصه على دعم وتمكين المخترعين الكويتيين بتقديم دعم مالي للفائزين بجوائز المركز وذلك تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة مسيرتهم الابتكارية.

وفي جائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (وايبو – الدولية) فاز المخترع الصيني كام تونغ لونغ بينما حاز المخترع الإيراني سيد أحمدي على جائزة (وايبو – الشرق الأوسط).

كما فاز أربعة مخترعين صينيين بجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا – الدولية) وحازت المخترعة السعودية دعاء خضري على جائزة (ايفيا – الشرق الأوسط) فيما نال أربعة مخترعين صينيين آخرين جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).