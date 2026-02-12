وزيرة الشؤون: اعتماد لائحة تنظيمية لمركز إيواء النساء المعنفات لاستكمال منظومة حماية الأسرة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس اعتماد لائحة داخلية تفصيلية تنظيمية لمركز إيواء النساء المعنفات في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحماية الأسرة في دولة الكويت.

وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي إن هذه اللائحة تأتي انسجاما مع أحكام القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وتفعيلا لنصوصه التي تؤكد ضرورة توفير الحماية والرعاية والإيواء لضحايا العنف بما يكفل لهن الأمان والكرامة والدعم المتكامل.

وأضافت أن اللائحة التنظيمية الجديدة تحدد بصورة دقيقة آليات الاستقبال والإيواء وضوابط السرية المهنية وحقوق والتزامات المستفيدات إلى جانب تنظيم الاختصاصات الإدارية والفنية داخل المركز بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وشددت على أن اعتماد هذه اللائحة يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير بيئة إيوائية آمنة ومهنية تراعي الخصوصية الإنسانية وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني مؤكدة التزام الوزارة بمواصلة تحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز استقرار الأسرة وصون كرامة المرأة.

وجددت التأكيد على أن حماية المرأة من العنف مسؤولية وطنية تكاملية تتطلب تعاون جميع الجهات وأن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية بما يعكس رؤية دولة الكويت في ترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق.