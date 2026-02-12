وزيرة الأشغال تترأس الاجتماع الـ46 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الكبرى في البلاد

وزير الأشغال تترأس الاجتماع الـ46 للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الكبرى في البلاد

ترأست وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع رقم 46 مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت والحكومات الشقيقة والصديقة لاسيما في مجال التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والتعاون في مجال استصلاح الأراضي وتأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال.

وأكدت الوزيرة المشعان أن العقد التنفيذي الخاص بمشروع محطة كبد الشمالية لمعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي سيوقع في شهر فبراير الجاري مع الشركة الصينية الحكومية المكلفة والمرشحة من الحكومة الصينية وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء ومقرر اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وكبار المسؤولين في الشركة الصينية وسفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى البلاد السيد يانغ شين.

ومن جهته أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا بهذا الصدد على استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

كما استعرض عضو ومقرر اللجنة الوزارية بالتفصيل عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها حيث ناقش الاجتماع بهذا الشأن آخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية ومن بينها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير وسير الأعمال التنفيذية فيه حيث عرض بهذا الصدد عرض شركة تشاينا باوو للصلب الاستثماري لتشييد مصنع لإنتاج وتكرير الحديد والصلب في جزيرة بوبيان بالقرب من موقع مشروع ميناء مبارك الكبير واهتمام الحكومة الكويتية بدعم المشروع والنظر في الاستثمار المشترك مع الشركة الحكومية الصينيه في تشييده والاستفادة من منتجاته للسوق المحلي.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي ومدير عام هيئة الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل وكبار المسؤولين في وزارات الدفاع والخارجية.