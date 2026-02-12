الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة والطقس دافئ نهارا ومعتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الخميس أن تشهد البلاد طقسا غائما مع فرص لأمطار متفرقة وضباب ورياح متقلبة مثيرة للغبار وعموما يكون الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع دافئا إلى مائل للحرارة نهارا ومعتدلا في أول الليل إلى مائل للبرودة في آخره.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد اليوم الخميس حتى يوم غد الجمعة بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة.

وأوضح العلي أن الرياح ستكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتشكل الضباب خلال فترة المساء والصباح الباكر من يوم غد على بعض المناطق يسبب انخفاضا في الرؤية الافقية.

وأضاف أنه بدءا من يوم بعد غد السبت سينحسر المنخفض الجوي تدريجيا ليسمح بتقدم مرتفع جوي تتحول معه الكتلة الهوائية إلى جافة نسبيا مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وذكر أن الرياح ستؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة ويكون الطقس عموما نهاية الأسبوع دافئا إلى مائل للحرارة نهارا ومعتدلا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره.

وعن الطقس نهار اليوم أفاد بأنه يكون دافئا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وضباب خفيف على المناطق الساحلية فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة لفت إلى أنه يكون دافئا مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن في وقت لاحق والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مبينا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا إلى مائل للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة ويكون الطقس غائما جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مبينا أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 15 و17 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.