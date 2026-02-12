سفارة الكويت في واشنطن تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

أقامت سفارة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء حفل استقبال بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال65 والذكرى ال35 ليوم التحرير.

وحضر الحفل نخبة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الفكرية والإعلامية والاقتصادية في العاصمة واشنطن.

ورفعت سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال الفعالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب الكويتي الكريم.

واكدت الشيخة الزين الصباح اعتزاز دولة الكويت بمتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية مشيرة في هذا السياق إلى تزامن الاحتفال مع إحياء الذكرى ال35 لعمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير دولة الكويت باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الثنائية فضلا عن مرور 65 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

كما سلطت الضوء على أهمية التراث والثقافة في ترسيخ جسور الصداقة والتفاهم بين الشعوب مشيرة إلى مشاركة جمعية السدو الكويتية هذا العام بواشنطن في إطار التحضير لافتتاح معرض بيت السدو بما يعكس ثراء الهوية الثقافية الكويتية وإسهامها في تعزيز الوجود الحضاري لدولة الكويت في الولايات المتحدة.