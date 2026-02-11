سفارة دولة الكويت لدى أبوظبي تحتفل بالذكرى الـ65 للعيد الوطني وال35 ليوم التحرير

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي يشارك سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات احتفال السفارة بالذكرى الـ65 للعيد الوطني والـ35 ليوم التحرير

أقامت سفارة دولة الكويت لدى الإمارات اليوم الأربعاء احتفالا بالذكرى ال65 للعيد الوطني وال35 ليوم التحرير بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين الإماراتيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الجالية الكويتية في الإمارات.

ورفع سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات السفير جمال الغنيم بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد الغنيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الأعياد الوطنية تمثل مناسبة عظيمة تعكس وحدة الشعب الكويتي وتلاحمه خلف قيادته الحكيمة وتستحضر مسيرة الكويت المضيئة منذ التأسيس وما حققته من نهضة شاملة وإنجازات تنموية متواصلة.

وأضاف ان ذكرى التحرير ستظل شاهدا على قوة إرادة الكويت وصدق انتماء أبنائها ووقوفهم صفا واحدا في الدفاع عن الوطن مشيرا إلى أن هذه المناسبة تجسد قيم الوفاء والتضحية التي قدمها أبناء الكويت في سبيل أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأوضح ان العلاقات الكويتية – الإماراتية تعتبر نموذجا راسخا للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين لافتا إلى ان التعاون المشترك بين الكويت والإمارات يشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وجدد السفير الغنيم تقدير وامتنان دولة الكويت للقيادة الإماراتية الرشيدة على ما تقدمه من دعم واهتمام مستمر بتعزيز العلاقات الثنائية مشيدا بأسبوع الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الكويتية – الإماراتية (إخوة للأبد) الذي عكس عمق التقارب والتجانس بين الشعبين الشقيقين.

وأكد ان سفارة دولة الكويت في أبوظبي تولي اهتماما كبيرا بإقامة هذه الفعاليات الوطنية بما يترجم مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء الكويت في دولة الإمارات ويعزز حضور الهوية الكويتية في مثل هذه المناسبات إلى جانب دعم جسور التواصل والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية في الدولة.

وحضر الحفل كل من وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد عبدالله الكتبي ووزير الثقافة الإماراتي الشيخ سالم القاسمي ووزير الدولة في وزارة الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ووزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان النيادي ومستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة السيد علي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين الإماراتيين.

وتضمن الحفل فقرات وطنية وتراثية عكست مكانة هذه المناسبة الغالية في قلوب أبناء الكويت والمقيمين.