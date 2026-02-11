سفارات دولة الكويت لدى هولندا وسويسرا والصين ونيجيريا وقنصليتها بفرانكفورت تحتفل بالاعياد الوطنية

سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم يلقي كلمة خلال إحتفال السفارة الكويتية لدى الصين بالذكرى ال65 للعيد الوطني وال35 ليوم التحرير

احتفلت سفارات دولة الكويت لدى هولندا وسويسرا وقنصليتها العامة بفرانكفورت وسفارة الكويت بنيجيريا بالذكرى ال65 للعيد الوطني والذكرى ال35 ليوم التحرير بحضور لفيف من كبار المسؤولين ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالإضافة إلى صحفيين وشخصيات عامة بارزة.

ففي هولندا رفع القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة دولة الكويت بمملكة هولندا السكرتير الأول إبراهيم الدعي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وللحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الأمن والأمان. وأكد القائم بالأعمال بالإنابة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد معاني الفخر والاعتزاز بتاريخ دولة الكويت الحافل بالإنجازات وما حققته من مسيرة تنموية رائدة في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة.

وأوضح أن احتفال دولة الكويت بأعيادها الوطنية يجسد أيضا عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت بمملكة هولندا الصديقة والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والحوار البناء مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموا متواصلا على مدى السنوات الماضية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إلى جانب التعاون الوثيق في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يعكس التزام البلدين بدعم الأمن والاستقرار الدوليين.

سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والذكرى 35 للتحرير

وأضاف أن دولة الكويت تثمن الدور الدولي البارز الذي تضطلع به مملكة هولندا في دعم القانون الدولي وتعزيز مبادئ العدالة والتعاون بين الدول لافتا إلى المكانة المتميزة التي تحتلها مدينة لاهاي باعتبارها مركزا عالميا للقانون الدولي والدبلوماسية واحتضانها لعدد من المنظمات والمحاكم الدولية وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبين أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجا ناجحا للتعاون المثمر لاسيما من خلال أنشطة شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) التي تؤدي دورا مهما في تسويق وتوزيع الوقود والزيوت في الأسواق الأوروبية إلى جانب توسع أنشطتها في مجالات الطيران والتكرير بما يعكس متانة الشراكة في قطاع الطاقة بين البلدين.

وأشار إلى تنامي العلاقات الثقافية والتواصل الشعبي بين دولة الكويت ومملكة هولندا لافتا إلى تزايد أعداد الزوار الكويتيين إلى هولندا خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يعكس متانة الروابط الودية بين الشعبين الصديقين.

وأوضح أن (رؤية دولة الكويت 2035) تمثل خارطة الطريق للتنمية الوطنية الشاملة وتركز على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة ومنها هولندا بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.

حضر الحفل رئيس وزراء هولندا السابق يان بيتر بالكينينده ومديرة إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية غوسي كورتهالس ألتس ومديرة إدارة المراسم وشؤون الدولة المضيفة غابرييلا سانسيسي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى مملكة هولندا.

وفي سويسرا أقامت سفارة دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري احتفالا بهذه المناسبة بحضور عدد من كبار المسؤولين السويسريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية وشخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية.

وأكد القائم بالأعمال لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري صالح الذويخ في كلمته الترحيبية ان هذا الاحتفال يجسد معاني الفخر والسيادة والوحدة الوطنية ويعكس ما حققته دولة الكويت من إنجازات على مختلف الأصعدة مستذكرا التضحيات التي قدمها أبناء الكويت دفاعا عن الوطن وترسيخا لمسيرته التنموية.

ورفع الذويخ بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وإلى أعضاء الحكومة وإلى الشعب الكويتي الكريم متمنيا لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

حفل سفارة الكويت في برن بحضور القائم بالاعمال صالح الذويخ وثلة من كبار المسؤولين السويسريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية وشخصيات سياسية

كما نوه الذويخ بعمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الكويت والاتحاد السويسري والتي تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة في مجالات السلام والعمل الإنساني لافتا إلى أن العام الجاري يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تعود إلى فبراير 1966.

وأوضح أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية حيث تواصل دولة الكويت تعزيز استثماراتها في سويسرا في حين تنمو الاستثمارات السويسرية المباشرة في الكويت خصوصا في القطاع الصحي.

كما أشاد بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد السويسري غاي باميلان إلى دولة الكويت بداية الشهر الجاري بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي عكست متانة الروابط القائمة وأسهمت في فتح مجالات جديدة للشراكة وتعزيز الحوار والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر الذويخ بانعقاد الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في العاصمة برن خلال مايو 2025 والتي أسفرت عن نتائج بناءة من بينها تجديد مذكرة التفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وأعرب عن تطلع دولة الكويت إلى مزيد من تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف القطاعات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية.

وفي الصين أقامت سفارة دولة الكويت في بكين اليوم الأربعاء حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 65 والذكرى الـ 35 ليوم التحرير والاحتفال بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

حضر الحفل سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم ونائب وزير الخارجية الصيني مياو ده يو ورئيس بعثة الجامعة العربية ببكين السفير أحمد فهمي إضافة إلى عدد من السفراء وكبار الدبلوماسيين المعتمدين في الصين.

وبهذه المناسبة رفع السفير جاسم الناجم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الكويت حكومة وشعبا سائلا المولى عز وجل أن يوفق القيادة الحكيمة لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار.

وقال السفير الناجم في كلمة ألقاها بالحفل إن العلاقات الكويتية – الصينية شهدت تطورا متواصلا في مختلف المجالات على مدى أكثر من خمسة عقود مما عزز الشراكة الاسترايتجية التي أعلن عنها بين البلدين عام 2018 مشيرا إلى أن تلك العلاقات التاريخية الراسخة بنيت على أسس واضحة من الثقة والاحترام المتبادل وتأكيد دولة الكويت الدائم على مبدأ (صين واحدة).

وأعرب عن شكره وتقديره لموقف الصين الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية لافتا إلى أنه يتطابق مع موقف دولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحل الدولتين.

كما أكد الحرص على تطوير العلاقات ومواصلة توسيع مجالات التعاون مع الصين ودعمها في استضافة القمة العربية – الصينية الثانية المقرر عقدها خلال العام الجاري ببكين.

من جانبه قال نائب الوزير الصيني مياو في تصريح لكونا إن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حققت نتائج مثمرة تحت القيادة الاستراتيجية لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل حفظه الله ورعاه مبينا الاستعداد لتعزيز التنسيق مع الجانب الكويتي بما يرتقي بالعلاقات الصينية – الكويتية إلى مستوى أعلى.

وتميز حفل اليوم بمشاركة وفد من المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب برئاسة ممثل إدارة الموسيقى والتراث الشعبي عبدالله نجم المولا حيث قدمت فرقة موسيقية مكونة من 7 عازفين عرضا متميزا لأغان كويتية باستخدام أنواع مختلفة من الآلات مثل الكمان والعود والقانون والقيثار والأورك والدف والطبلة.

من جانبه قال عبدالله المولا في تصريح ل(كونا) إن هذه الفعاليات تهدف إلى التعريف بروائع الموسيقى الكلاسيكية والثقافة الكويتية وتقريب المسافة بين قلوب الشعبين الصديقين عبر الفن مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع رغبة البلدين في تحقيق المواءمة بين رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق.

وشهد الحفل أيضا إقامة معرض للمجسمات النحتية البرونزية واللوحات التشكيلية لخمسة فنانين كويتيين من أبرزهم سامي محمد وجاسم بوحمد إضافة إلى عدد من المقتنيات والفيديوهات بهدف تجسيد حياة الأجداد والموروث الشعبي.

وفي نيجيريا أقام سفير دولة الكويت لدى نيجيريا سالم المزين حفل استقبال حيث تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وحكومة وشعب دولة الكويت معربا عن أطيب أمنياته لدولة الكويت بمزيد من التقدم والرقى والازدهار.

سفارة دولة الكويت لدى نيجيريا تحتفل بالعيد الوطني الـ65 وذكرى يوم التحرير الـ35

وذكرت سفارة دولة الكويت في نيجيريا في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن الاحتفال تزامن مع عرض فيلم وثائقي تضمن أبرز المعالم الحضارية والثقافية في دولة الكويت. كما قامت السفارة خلال الاحتفالية بتخصيص جانب من قاعة الاستقبال لعرض مجموعة من الصور واللوحات المتعلقة بتاريخ الكويت.

وفي ألمانيا نظمت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة (فرانكفورت) حفلا رفع فيه القنصل العام لدولة الكويت عادل الغنيمان كلمة رفع فيه أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وللحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الغالية.

وأشاد الغنيمان في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه بعمق العلاقات بين دولة الكويت وألمانيا مشيرا إلى رغبة الطرفين في تعميقها بما يخدم مصلحة البلدين. حضر الاحتفال ممثلون عن ولاية (هسن) وأعضاء السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة والمجتمع المدني والقطاعين الاقتصادي والعلمي في ألمانيا.